Poslanci SDS in SD za ohranitev pravice do službenih stanovanj invalidsko upokojenih policistov

Poslanci SDS želijo zagotoviti, da bi invalidsko upokojeni policisti, svojci umrlih policistov in veterani vojne za Slovenijo lahko zadržali pravico do službenih stanovanj. Zato so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki ureja pravice omenjenih kategorij.

Vinko Gorenak je opomnil, da zakonodaja pogosto ne predvideva vseh življenjskih položajev, v katerih se lahko znajdejo posamezniki. Tudi v oddaji 24UR smo namreč poročali o zgodbi veterana vojne za Slovenijo in nekdanjega policista Branka Šalamuna, ki mu kljub njegovi invalidnosti in zaslugam za osamosvojitev države grozi deložacija iz najemniškega stanovanja policije.

Branku Šalamunu grozi deložacija iz najemniškega stanovanja policije. (Foto: POP TV)

Kot je na novinarski konferenci dejal Gorenak, ne gre za problematiko, ki bi se nanašala samo na Šalamuna, pač pa se nanaša na večje število policistov. Med njimi so policisti, ki so utrpeli hude poškodbe, katerih posledica je invalidnost in jih kot invalidsko upokojene po veljavni ureditvi vržejo iz službenega stanovanja. Enako velja tudi za družine umrlih policistov, je navedel poslanec SDS.

V SDS zato predlagajo spremembe 86. in 88. člena omenjenega zakona, ki so jih že vložili v parlamentarno proceduro. S tem bi zagotovili, da službeno stanovanje lahko zadržijo policist, ki je invalidsko upokojen, svojci umrlega policista in veterani vojne za Slovenijo.

Vinko Gorenak izpostavlja, da gre za problematiko. ki se nanaša na večje število policistov. (Foto: POP TV)

Gorenak pričakuje, da bo zakon sprejet v najkrajšem možnem času, zato tudi niso predlagali kakšne splošne razprave, ampak je predvidena obravnava zakona po skrajšanem postopku. Če bo še pravočasno sklicana seja odbora za notranje zadeve, bi lahko zadevo po njegovi oceni uredili že na decembrski seji. V prehodno in končno določbo predloga pa so vnesli še določilo, da se postopki, ki že tečejo, zaustavijo in se primere rešuje po novi ureditvi, je še povedal Gorenak.

Prizadevanja podpirajo tudi v SD

Ta prizadevanja SDS podpirajo tudi v SD, je danes povedal vodja poslanske skupine Matjaž Han. V minulih dneh je o tem govoril z Gorenakom in mu povedal, da bodo v SD predlog pravilnika ali zakona podprli, ne glede na to, kdo ga bo dal. Han tudi predlaga, da to rešitev v DZ obravnavajo po nujnem postopku.

Poslanec SD Jan Škoberne je ministrici za notranje zadeve Vesni Györkös Žnidar v zvezi s tem primerom tudi poslal pisno poslansko vprašanje. Med drugim jo sprašuje, zakaj ne morejo ali nočejo ustrezno podaljšati najemne pogodbe Šalamunu in ali ministrstvo ne premore ustreznega pravnega vzvoda, ki bi rešil položaj tako, da bi mu omogočili nadaljnji najem službenega stanovanja.

Ministrico je prosil tudi za odgovor, ali obstaja še več takšnih primerov, v katerih upokojenim policistom grozi deložacija iz najemniških stanovanj od ministrstva. Če je temu tako, ga zanima, kaj bo kot ministrica ukrenila za uredite te problematike.