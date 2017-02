FOTO in VIDEO: Poslanci sprejeli tobačni zakon, ki med drugim uvaja enotno embalažo za cigarete

Med predstavitvijo stališč poslanskih skupin so zakonu izrekli podporo tako v koalicijskih SMC, DeSUS in SD kot v ZL, NSi in poslanski skupini NP. Državmi zbor je tako zakon sprejel z 61 glasovi za in nobenim proti.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na seji državnega zbora poudarila, da ima zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov visoko podporo javnosti in stroke. "Lahko rečem, da v Sloveniji razumemo, kakšno breme in kakšno nevarnost za vzdržnost zdravstvenega sistema in tudi za gospodarski razvoj predstavlja tobak," je dejala.

Tobačni izdelki z enotno embalažo so že v prodaji. (Foto: 24ur.com)

"Zato s predlogom v naš pravni red prenašamo tako novo tobačno direktivo, ki narekuje velika slikovna besedilna zdravstvena opozorila, prepoved prodaje tobačnih izdelkov z značilno aromo in še drug celovit nabor ukrepov. Na podlagi okvirne konvencije uvajamo dodatno še druge dokazano učinkovite ukrepe," je pojasnila ministrica.

Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel nov zakon o tobačnih izdelkih. (Foto: Thinkstock)

Za preprečevanje kajenja in zmanjšanje privlačnosti izdelkov pri otrocih in mladih pa zakon po besedah Kolar Celarčeve uvaja popolno prepoved oglaševanja, razstavljanja in promocije tobačnih in povezanih izdelkov ter enotno embalažo.

Pozivi vladi, naj nameni več sredstev za preventivo

Z izjemo SDS so v poslanskih skupinah zakon označili za korak v pravo smer. Podporo so izrekli tudi ukrepu enotne embalaže, ki je izzval največ polemik. Pri tem so zlasti v DeSUS in SD izrazili upanje, da zakon vsebuje dovolj varovalk pred morebitnimi tožbami tobačnih multinacionalk. Slišati je bilo tudi pozive vladi, naj nameni več sredstev za preventivo in temeljito spremlja učinke zakona.

Izrazito kritični so bili do zakona v SDS. Vladi so očitali, da je pri pripravi zakona zanemarila vzroke za začetek kajenja pri mladih, kot tudi nevarnosti, ki jih prinaša krepitev črnega trga.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov sicer nasploh ureja oglaševanje, promocijo in sponzoriranje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, regulira prodajo oziroma omejitev prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z uvedbo dovoljenj za prodajo teh izdelkov.

Prav tako zakon na novo določa označevanje in embalaže tobačnih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili, regulira tobak za oralno uporabo, nove tobačne izdelke, elektronske cigarete in zeliščne izdelke za kajenje ter njihovo dajanje na trg.

Nevladniki pozdravljajo nov zakon, a bi si želeli še strožjega

Na sprejetje tobačne zakonodaje so se odzvali tudi v Brez izgovora Slovenija. Kot pravijo je ta zakon "najbolje, kar smo lahko v dani politični situaciji v Sloveniji dosegli".

"Nevladniki smo napadli tri glavna področja, ki učinkovito delujejo pri zmanjševanju in preprečevanju kajenja – vidnost, ceno in dostopnost – in bili uspešli pri dveh. Vidnost je zakon zaobjel s prepovedjo oglaševanja in promocije tobačnih in povezanih izdelkov, doniranja in sponzoriranja s strani tobačnih podjetij ter enotno embalažo, ceno pa z vladno direktivo, ki naj bi v prihodnje redno dvigovala tobačne trošarine," je zapisal Jan Peloza, soustanovitelj Brez izgovora Slovenija.

Kot delni poraz vidijo uvedbo dovoljenj za prodajo. Ta bodo po novem vključevala zgolj minimalno takso, ki jo bodo prodajalci morali plačati enkrat na pet let. S tem pa, pravi Peloza, ne bomo zmanjšali dostopnosti tobaka mladoletnim. "Zavedamo se, da bo tobačna industrija to darilo sprejela odprtih rok in se bo zato v naslednjih letih število prodajaln v okolici šol še povečalo. V prihodnje bomo nevladniki sigurno zagovarjali uvedbo specializiranih trgovin za prodajo tobaka, tobačni cent in strožje spremljanje izvajanja tobačne zakonodaje s strani pristojnih inšpektoratov," še dodaja Peloza.