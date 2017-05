Poslanci tudi v ponovnem glasovanju potrdili zakon o drugem tiru

DZ je z 49 Glasovi za in 25 proti še drugič v dobrih dveh tednih potrdil zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Poslanci so morali o zakonu ponovno odločati zaradi veta, ki ga je na zakon vložil državni svet. Podporo zakonu so sicer tudi tokrat zagotovile le koalicijske stranke.

Poslanci so zakon o drugem tiru prvič potrdili 20. aprila, šest dni pozneje pa so svetniki nanj izglasovali odložilni veto, saj so ocenili, da je v zakonu preveč neznank. Kot je v obrazložitvi zahteve za ponovno glasovanje o zakonu na današnji seji DZ izpostavil državni svetnik Jernej Verbič, ne predvideva niti stabilne finančne konstrukcije. Dodal je, so za gradnjo drugega tira v zakonu zagotovljena le sredstva iz državnega proračuna, 200 milijonov evrov.

Podporo zakonu je zagotovila le koalicija. (Foto: Thinkstock)

Izpostavil je tudi nasprotovanje zakonu s strani deležnikov, ki naj bi zagotovili sredstva za financiranje gradnje. Pri tem je Verbič naštel Luko Koper, Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije ter Sekcijo za promet pri Obrtni zbornici Slovenije. Dvom po njegovih besedah vzbuja tudi sodelovanje Madžarske pri projektu, saj pogoji sodelovanja še niso znani.

V imenu vlade je poslance k vnovični potrditvi zakona pozval državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben. Ponovil je, da je projekt drugi tir prioritetni projekt te vlade in koalicije, da mislijo resno, pa kažejo kažejo rezultati. Kot je spomnil, so za projekt dobili gradbeno dovoljenje, gradijo izvlečni tir, povezali so se z zalednimi državami, dobili podporo Evropske investicijske banke ter Evropske komisije.

Leben je izpostavil, da je zakon nujno potreben, če želimo še letos začeti z gradnjo drugega tira. Med drugim se je odzval na očitke svetnikov o nestabilni finančni konstrukciji in njihovo mnenje, da je Slovenija sposobna sama financirati projekt iz proračunskih sredstev. Državni sekretar je opozoril je, da to ni v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu, prav tako je za vlado nesprejemljivo dodatno zadolževanje za ta projekt.

Način financiranja, kakršnega je predvidela vlada, je po besedah Lebna transparenten in drugi tir loči od drugih velikih infrastrukturnih projektov, ki so se gradili na pamet z državnim poroštvom.

Podpora le iz koalicije

Podporo zakonu je danes zagotovila le koalicija. Pred glasovanjem je poslance vladajoče SMC obiskal premier Miro Cerar in poudaril, da je ključno, da "vsi stopimo skupaj in podpremo zakon ter s tem omogočimo začetek gradnje drugega tira". Opozoril jih je, da "ne smemo dopustiti, da bi postali slepo črevo v Evropi samo zato, ker nekateri namerno ovirajo začetek enega najpomembnejših geostrateških projektov v zgodovini Slovenije," so Cerarja v sporočilu za javnost povzeli v SMC.

V imenu poslanske skupine SMC je Igor Zorčič v DZ izpostavil, da je drugi tir projekt več vlad. Kot je dodal, ga ta vlada ni niti začela, pa tudi končala ga ne bo. Namen je, da se projekt iz mrtvega teka spravi v pogon, je poudaril. Glasove podpore sta zagotovili tudi koalicijski SD in DeSUS.

Ivan Hršak (DeSUS) je dejal, da je izjemno dvolično, da državni svetniki in nasprotniki zakona, ki pripravljajo celo referendum, delajo vse mogoče, da zakon ne bi bil sprejet, hkrati pa na vsa usta razlagajo, da podpirajo gradnjo drugega tir.

Jan Škoberne (SD) pa je dejal, da gre po dolžini za enega najkrajših projektov v Evropi, proces njegove realizacije pa je ena najdaljših jarih kač. Ključno se mu zdi, da se po vseh teh letih vendarle odločimo za eno izmed možnosti in slovenski logistični industriji omogočimo korak naprej.

Enako kot v prvem glasovanju, pa so mu podporo odrekle vse opozicijske stranke. Zvonko Lah (NSi) je pojasnil, da zakona v stranki ne bodo podprli, saj je po njihovem mnenju predrag in neprimeren. Kot je dodal, zakon daje polovično rešitev potrebne železniške povezave. Po mnenju NSi bi morali v nasprotju z obstoječimi načrti, graditi dva tira hkrati.

Nepovezani poslanec Bojan Dobovšek je v imenu poslanske skupine NP podobno kot ob prvem odločanju opozoril na korupcijska tveganja, ki jih omogoča zakon. Dejal je, da so z zakonom zadovoljni le minister, njegova ekipa in projektno podjetje 2TDK. Zakon se mu ne zdi potreben, sprejema pa se ga po njegovem mnenju zato, da se odgovornost zanj prenaša na poslance.

Da je zakon poln neznank, je menil tudi Danijel Krivec (SDS). Prav zato po njegovem mnenju obstaja velika verjetnost presoje zakona na referendumu, če ga bodo poslanci ponovno potrdili. Menil je, da so državni svetniki s 23 glasovi za veto in dvema proti poslancem poslali zelo jasno sporočilo.

Proti zakonu so glasovali tudi v Združeni levici. Franc Trček (ZL) je dejstvo, da bo 2TDK upravljavec drugega tira, zaledna država, ki bo vstopila v omenjeno podjetje, pa polovičen solastnik družbe, ocenil za "slabo prikrito privatizacijo".

Cerar: Nimamo kaj prikrivati

Cerar je po glasovanju dejal, da ga veseli, da so poslanci zakon vnovič podprli. Kot je dodal, gre za ključni predpogoj za gradnjo povezave, ki predstavlja slovensko okno v svet in pomeni preboj, s katerim bomo izkoristili geostrateško lego ter postavili infrastrukturni most med Jadranskim morjem in Severno Evropo.



Premier je ponovil, da je projekt pomemben za razvoj Luke Koper, železnic in celotno državo. Poudaril je tudi, da projekt poteka transparentno in da javnost obveščajo o vsaki fazi postopka. "Nimamo kaj prikrivati, imamo znano finančno konstrukcijo, sodelujemo z Evropsko komisijo in zalednimi državami, kar projektu daje večji pomen," je dejal.



Cerar se je odzval tudi na možnost referenduma o zakonu o drugem tiru, za katerega podpise zbira civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo. Kot je poudaril, bi to projekt ogrozilo, ga blokiralo in onemogočilo razvoj. "Pozivam vse tiste ki razmišljajo o tem, da bi z zbiranjem podpisov zaustavili zakon, da tega ne storijo in temeljito razmislijo o posledicah," je dejal in posvaril, da bi v tem primeru nastala škoda za Slovenijo.



Da je DZ zakon ponovno potrdil, je razveselilo tudi Lebna. "Vesel sem, da imamo zakon, tako se lahko učinkovito prijavimo na črpanje evropskih sredstev," je dejal po glasovanju. Leben je dejal, da je danes "velik dan za vse nas, zlasti za ekipo na ministrstvu in na vladi".