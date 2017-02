SDS znova predlaga obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge

V javnosti je zaokrožil posnetek, na katerem ljudje uživajo kokain. Na posnetku je tudi nekdanji poslanec SDS Andrej Čuš. (Foto: POP TV)

V slovenski politiki se še ni zgodilo, da bi v javnost prišel posnetek, na katerem se ljudje drogirajo, na njem pa je poslanec državnega zbora. Nekdanji poslanec SDS Andrej Čuš, zdaj samostojni poslanec, je povedal, da gre za posnetek izpred šestih let na enem izmed srečanj podmladka SDS, in zatrdil, da sam drog ni užival.

Imena uživalcev prepovedanega kokaina na posnetku ni želel razkriti, "saj bo slej ko prej tudi to prišlo v javnost," je pa zatrdil, da so nekateri med njimi še danes člani stranke SDS in da je bil s posnetkom seznanjen tudi šef stranke Janez Janša. Čuš je prepričan, da gre za še en način diskreditacije. "Že ko sem izstopil iz SDS, so se začele diskreditacije; da sem lenuh, da sem padel v depresijo, da sem se zapil, no, zdaj sem narkoman, čakam samo, da rečejo, da sem bil v službi državne varnosti," je povedal za 24UR ZVEČER.

Posnetek je Čuš leto dni kasneje prejel na svoj mobilni telefon ter ga posredoval Janši in tedanji generalni sekretarki Anji Bah Žibert. Pred tem, ko je Čuš januarja 2013 prevzel poslanski mandat od Branka Mariniča, ga je Bah Žibertova posvarila, da je vprašanje časa, kdaj bo posnetek prišel v javnost, če bo prevzel funkcijo, je zatrdil Čuš.

Dodal je še, da v skladu z navodili generalne sekretarke dogodka tudi ni prijavil policiji. Danes sicer obžaluje, da tega ni storil že ob samem razkritju dogajanja.

Na Generalni policijski upravi so pojasnili, da bo policija omenjeni primer preverila, ali so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno katerokoli uradno pregonljivo kaznivo dejanje. "Če bodo razlogi za sum potrjeni, potem bomo ukrepali v skladu z zakonskimi pooblastili in o vseh ugotovitvah obvestili državno tožilstvo," so napovedali.

Čuš sicer poudarja, da je v času nastanka posnetka treniral judo in bil podvržen stalnemu testiranju na droge. V četrtek je pozval k testiranju poslansko skupino SDS, stranko pa k razkritju identitete drugih prisotnih na posnetku.

SDS s predlogom o obveznem testiranju v prvo pogrnil

Poslanska skupina SDS je v odzivu na posnetek v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. V poslanski skupini SDS menimo, da je sprejem tega zakona neizogiben zaradi odgovorne politike in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter odgovornosti do državljank in državljanov, je v sporočilu za javnost zapisala Mateja Erčulj in dodala, da je v javnem interesu vedenje, ali slovenski politiki pri vodenju politike jemljejo prepovedane droge. Kot primer, kjer so se politiki v preteklosti že testirali na prepovedane droge, poslanci SDS izpostavljajo Italijo, Hrvaško in Avstrijo.

Naj spomnimo, da je SDS leta 2011, ko se se v javnosti pojavila številna namigovanja, da nekateri poslanci posegajo po prepovedanih substancah, s podobnim predlogom pogrnil na celi črti. Takratni namigi so leteli na Boruta Pahorja, ki je bil v vlogi predsednika vlade, in takratno notranjo ministrico Katarino Kresal. Pahor je navedbe večkrat zavrnil, Kresalova pa je celo opravila test na prepovedana mamila, katerega rezultat je bil negativen, vendar so dvomi o njeni 'čistosti' pri številnih kljub vsemu ostali.

Predlog zakona za obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge so poslanci takrat z večino glasov zavrnili, ker da naj bi pretirano posegel v zasebnost funkcionarjev, njegov namen pa naj bi bil zgolj obračun s političnimi nasprotniki, je takrat menila koalicija.

Leta 2011 notranja ministrica Katarina Kresal je namigovanja o domnevnem uživanju drog želela utišati s testom na droge, a dvomi o njeni "čistosti" so ostali. (Foto: Damjan Žibert)

Bo predlog zakona v drugo šel skozi?

S predlaganim zakonom bi se uredila obveznost testiranja za funkcionarke in funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacijo, postopek testiranja in objavo poročila o ugotovitvah testiranja. Funkcionarji po tem zakonu, je zapisala Erčuljeva, so poslanci državnega zbora, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji. "Pričakovano ravnanje poslancev državnega zbora, predsednika republike, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev namreč je, da svoje naloge opravljajo vestno, nepristransko in kakovostno. Za uresničitev namena tega zakona si morajo funkcionarji prizadevati z vso dolžno skrbnostjo in odgovornostjo ter tako, da se doseže čim večja obveščenost javnosti o njihovem delovanju," so prepričani v SDS.

Enkrat na leto, v osmih intervalih

S predlaganim zakonom se določa tudi izvedba postopka testiranja za funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu z odvzemom predpisanega vzorca krvi ali urina, za izvedbo testiranja pa naj bi pooblastili Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete.

Predlagani zakon določa, da se mora vsak funkcionar enkrat v koledarskem letu svojega mandata udeležiti testiranja na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, testiranje pa bi Inštitut za sodno medicino izvedel v osmih intervalih v koledarskem letu.