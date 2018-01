Poslanec, ki je državni zbor obiskoval v coklah, kot učitelj pa dijake vozil na vodko s sokom

Kravata, obleka in čevlji, da se v njih vidi lasten odsev. To bi pričakovali, da se znajde v omarah poslancev. Pred 14 leti pa je v državni zbor vkorakal nekdo, ki mu ni bilo preveč mar za lepo obleko in je vstopil kar v coklah. Aleša Guliča sicer že nekaj let ni v hramu demokracije, a pravi, da bi kakšen mandat še z veseljem oddelal.