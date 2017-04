Poslovanje Pahorjevega urada: vozilo po meri in neplačane nadure

Računsko sodišče je poslovanju urada predsednika republike v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom, ker ta v nekaterih primerih ni posloval v skladu s predpisi.





Računsko sodišče je pri preverjanju delovanja Pahorjevega urada odkrilo več nepravilnosti. (Foto: AP)

V revizijskem poročilu je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da urad za tri funkcionarje in javno uslužbenko ni podal ustreznih predlogov za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, kot bi jih ti glede na zakonodajo morali imeti. Kot so že med revizijo pojasnili v uradu, so te nepravilnosti odpravili leta 2016.



Eden od uslužbencev v uradu je po ugotovitvah računskega sodišča nepravilno napredoval za dva plačna razreda in zato leta 2015 prejel za 1867 evrov previsoko plačo, funkcionarju in štirim javnim uslužbencem so za 2126 evrov preveč obračunali povračila stroškov za prevoz na delo, funkcionarju in sedmim uslužbencem pa neupravičeno povrnili stroške mesečnih vozovnic v mestnem prometu in kilometrino v skupnem znesku 3186 evrov. V uradu so pojasnili, da so zaposlenim novembra 2016 podali nove izjave o povračilu stroškov prevoza in v njih popravili prej napačne izračune.

Štirim zaposlenim je urad v času razstave Expo v Milanu plačal neupravičene gostinske storitve v znesku 384 evrov.

Vsak mesec 50 nadur

Računsko sodišče so zmotile tudi prevelike obremenitve nekaterih zaposlenih v uradu. Dva uslužbenca sta namreč opravila nadurno delo, ki je presegalo letno omejitev ur, pri čemer je bila večkrat kršena njuna pravica do počitka.

Vodja oddelka logistike, ki opravlja tudi prevoze za urad predsednika republike, je v letu 2015 opravil 606 ur zunaj rednega delovnega časa, kar pomeni povprečno 50 nadur na mesec oziroma 30 nadur več, kot mu je bilo mesečno odobreno s sklepi o nadurnem delu, piše v revizijskem poročilu. Izplačanih je dobil le 230 nadur, preostanka pa ni dobil niti plačanega, niti ga ni porabil v obliki prostih dni. Večkrat je delal več kot 12 ur na dan, tudi 15-urni delovniki so bili zanj nekaj povsem običajnega. Največ dodatnih ur je opravil novembra, in sicer kar 116.



Uslužbenec na delovnem mestu voznik funkcionarja IV pa je samo med junijem in novembrom 2015 opravil 273 nadur. Izplačanih je dobil 120, preostalih ni porabil.

Eden od uslužbencev v Pahorjevem uradu je imel leta 2015 kar 606 nadur. To je skoraj 76 delovnih dni. (Foto: Thinkstock)

V uradu so pojasnili, da so se sredstva za plače v letu 2015 v primerjavi z letom 2012 zmanjšala za skoraj 17 odstotkov, zmanjšalo se je tudi število zaposlenih, kar je posledično privedlo do večjih obremenitev.

Javni razpis za točno določeno vozilo

Zahteve predsednikovega urada pri nakupu novega vozila:



medosna razdalja najmanj 3.100 mm in največ 3.400 mm, šest sedežev z možnostjo obračanja zadaj, sprednja sedeža pomična v vse smeri, zložljiva mizica v potniškem prostoru, prostornina prtljažnika najmanj 900 litrov, asistenca za bočni veter, dodatno gretje s toplo vodo, ogrevanje zadnjih brisalcev.



Takšnim specifikacijam ustreza samo Mercedes Benz V 250 BlueTEC Avantgarde, ki ga je urad predsednika republike kupil.

Pripombe je imelo računsko sodišče tudi glede izvajanja javnih naročil. Sporen je nakup avtomobila, vrednega 49.950 evrov, saj je urad tako podrobno omejil tehnične specifikacije vozila, da je razpisu ustrezalo samo eno. "V razpisni dokumentaciji je urad predsednika republike navedel zelo podrobne tehnične specifikacije glede karakteristik in opreme vozila. Med drugim je pri karakteristikah vozila navedel medosno razdaljo najmanj 3.100 mm do največ 3.400 mm, šest sedežev z možnostjo obračanja zadaj z zložljivo mizico v potniškem prostoru ter prostornino prtljažnika najmanj 900 litrov. Pri opremi je med drugim navedel asistenco za bočni veter, sprednja sedeža pomična v vse smeri, dodatno gretje s toplo vodo, ogrevanje zadnjih brisalcev," lahko preberemo v poročilu. "Takšnim specifikacijam ustreza samo vozilo, ki ga je urad predsednika republike kupil." To je bil kombi Mercedes Benz V 250 BlueTEC Avantgarde, prodajalec je bil Autocommerce, d. o. o.

V uradu so pojasnili, da so se tako odločili zaradi varnosti. "Ker se v njem večino časa prevaža varovana oseba, je bilo treba zagotoviti vozilo z maksimalno varnostno opremo," so zapisali. "Asistenca za bočni veter je pomembna varnostna oprema, saj je v primeru močnega vetra ali burje vozilo zaradi višine in bočne površine nestabilno," so še dodali. Verjeli naj bi tudi neuradnim informacijam, da ima tudi model morebitnega konkurenčnega vozila možnost tovrstne varnostne opreme.

Protokolarni prevozi brez javnega razpisa

Nepravilnosti so bile zaznane tudi pri najemu parkirnih mest, saj niso iskali najugodnejšega ponudnika, protokolarne prevoze v skupnem znesku 29.778 evrov pa je urad ocenil tako, da se je povsem izognil postopku oddaje naročila. Družbi Ekoturizem je opravljene prevoze plačeval prek naročilnic, v enem primeru pa je znesek na njej presegel najvišjega dovoljenega. Ker družba ni predložila cenika, zaračunanih zneskov tudi ni bilo mogoče preveriti.

Kot so pojasnili v uradu, na podlagi stroškov, ki so jih imeli leta 2014 (6400 evrov), niso predvidevali, da bodo ti v naslednjem letu višji od 20 tisočakov. Konec oktobra 2015 so nato na podlagi postopka javnega naročila, ki ga je izvedel generalni sekretariat vlade, sklenili pogodbo o zagotavljanju protokolarnih prevozov.

Pri nakupu mobilnih aparatov in storitve stacionarne telefonije urad ni pridobil vsaj treh ponudb, pri javnem naročilu za vzdrževanje licenc za programsko opremo pa ponudnikom ni zagotovil enakih pogojev.

Nepravilnosti naj bi že odpravili



Računsko sodišče zdaj zahteva predložitev odzivnega poročila. V uradu predsednika republike so poudarili, da so, tudi po mnenju računskega sodišča, v vseh pomembnih pogledih poslovali v skladu s predpisi, ugotovoljene nepravilnosti pa da so že odpravili. "Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti, povezane z izvajanjem internih predpisov, kot posledica zmanjševanja števila zaposlenih in nižanja obsega finančnih sredstev oz. posledica nejasne ureditve določenih področij in posledično različnih razlag predpisov," so sporočili.