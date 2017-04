Predsednik sindikata na Pošti Slovenije prejel opozorilo pred odpovedjo: 'Gre za nedopustne pritiske'

Delodajalec mu očita kršitev zakona in nastanek stroškov zaradi zamika pri pošiljanju paketov. (Foto: POP TV)

Predsednik Sindikata poštnih delavcev Saša Gržinič je od vodstva Pošte Slovenije prejel opozorilo pred odpovedjo. Razlog, kot pravi Gržinič, je v tem, da je delavce ob neukrepanju družbe spričo povečanega obsega dela pozval, naj ne delajo več kot osem ur. Sindikalisti opozarjajo, da gre za nedopustne pritiske in onemogočanje sindikalnega zaupnika.

Pozimi so imeli na pošti zaradi številnih padcev in posledičnih bolniških odsotnosti izredne razmere, je na današnji novinarski konferenci v Kopru spomnil Gržinič. Ker delodajalec ni ukrenil ničesar, je sam pozval zaposlene, naj v skladu z internimi akti delajo do svojega urnika tj. osem ur. Delodajalec pa mu zdaj očita kršitev zakona in nastanek stroškov zaradi zamika pri pošiljanju paketov.

Ob tem je predsednik Konfederacije sindikatov 90 Peter Majcen opozoril na dinamiko samega disciplinskega ukrepa, saj se Gržiniču očita kršitev, storjeno pred začetkom pogajanj med sindikati in vodstvom podjetja, opozorilo pa je prejel po koncu samih pogajanj, ko ni želel podpisati predlaganega dogovora.

"Glavni greh je bil torej nepripravljenost za podpis neživljenjskega kompromisa," je ocenil Majcen ter poudaril, da gre za očiten pritisk in poskus onemogočanja tako sindikalnega zaupnika kot tudi sindikata v celoti.

Najbolj sporen se mu zdi delovni čas

Na Pošti Slovenije so odnosi med zaposlenimi in delodajalcem še vedno napete. (Foto: POP TV)

Glede samega sporazuma pa je Gržinič povedal, da je bil ta nesprejemljiv, saj delodajalec razen dviga malice ni ponudil ničesar.

Gržinič je sicer pojasnil, da je sam prevzel odgovornost za poziv delavcem, potem ko jim je delodajalec nalagal delati tudi po 12 ur dnevno ne glede na vremenske razmere, ni pa zagotovil dolžnih pogojev za varnosti in zdravje na delu zaposlenih. Obenem je Gržinič vse zaposlene, ki so utrpeli poškodbe pri delu, pozval, naj zahtevajo odškodninsko odgovornost delodajalca.

Prav tako je predsednik Sindikata poštnih delavcev pozval lastnika Pošte Slovenije, naj za letos načrtovan dobiček družbe pusti pošti, da bodo lahko poskrbeli za svoje delovne pogoje. "V preteklih letih smo že prevečkrat krpali razne bančne luknje in zaradi tega se ni vlagalo v naš razvoj in v našo varnost," je dodal.

Gržinič je kot najbolj sporen izpostavil delovni čas, pa tudi dotrajan vozni park. Sindikalna zaupnica Diana Kos pa je opozorila na siceršnje pritiske na sindikat, ki zastopa okoli 550 zaposlenih na Pošti Slovenije, saj se jim znotraj hiše onemogoča obveščanje članov.

Pozivom Majcna in generalnega sekretarja Obalne sindikalne organizacije Damjana Volfa k preklicu opozorila pred odpovedjo Gržiniču ter h končanju pritiskov na zaposlene in njihove predstavnike so se pridružili tudi Gržiničevi sodelavci iz koprske poslovne enote Pošte Slovenije. Pismonoša je namreč na novinarsko konferenco prinesel pismo podpore sodelavcev, v katerem ti zahtevajo takojšen umik ukrepov zoper Gržiniča in nadaljevanje nedokončanih pogajanj s sindikalno skupino.