Poštarji: Doživljamo pritiske, hude stiske in veliko preveč delamo

Po napetih dneh zaradi možne menjave na vrhu Pošte Slovenije in po tem, ko je direktor Boris Novak ostal v sedlu, Pošto zdaj čakajo napeti tedni zaradi nezadovoljstva zaposlenih. Ekipa rubrike 24UR Inšpektor je pred kamero dobila nekaj zaposlenih, katerih nastop je odobrilo vodstvo Pošte Slovenije, ob tem pa še nekatere zaposlene brez odobritve vodstva, ki so zato nastopili zakriti.

Pravijo namreč, da se bojijo. Razlagajo, da poštarji že dolgo doživljajo hude stiske, da delajo veliko preveč, tudi umazana dela, da se soočajo s hudimi pritiski. Direktor Pošte odgovarja, da je treba narediti vse, da bi vsi obdržali službe.

Maja Roš Kanellopulos je analizirala težave Pošte in iskala možne rešitve, vse to boste videli jutri zvečer v 24UR Inšpektor.Kakšna je bila preteklost in kakšna bo prihodnost Pošte Slovenije? In zgledi iz tujine ...