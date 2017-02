Postavljanje ograj se nadaljuje, tudi tam, kjer ni migrantov

Delavci celjskega podjetja Minis, ki ga je notranje ministrstvo izbralo za nabavo in dostavo panelne ograje, je zdaj to začelo postavljati še na Babnem Polju. Prebivalce čudi, zakaj jo sploh potrebujejo, če pa tam še niso odkrili niti enega prebežnika, še bolj pa jih boli to, da bo ograja po novem delila tudi dobre sosede.