Ministrstvo glede bitke za teran: Ugotavljamo, da se komisar ne želi opredeliti do suma ponarejenih dokumentov

Slovenija in Hrvaška sta v bitki za teran. (Foto: Thinkstock)

Evropska komisija je minuli petek objavila osnutek delegiranega akta, s katerim namerava Hrvaški dodeliti omejeno izjemo pri uporabi imena teran. V pojasnilu so zapisali, da so po skrbni analizi dodatnih elementov v povezavi s teranom, ki jih je posredovala Slovenija, sklenili, da ti novi elementi ne spreminjajo bistveno njene ocene položaja, zato se proces sprejemanja delegiranega akta nadaljuje.

Hrvaška bo, kot kaže, izjemoma lahko uporabljala ime teran

Ime sorte grozdja teran se bo lahko uporabljalo izključno za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogoji, da bosta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju ter da bo napis teran manjši od napisa Hrvatska Istra, piše v prvem členu osnutka akta, ki je dolg pet strani in ima tri člene.

Tako podrobno opredeljeni pogoji za označevanje v primeru odobritve takšne izjeme so neobičajni in izjemni, kar kaže na prizadevanja komisije za zaščito slovenskega vina teran, so pojasnili viri pri komisiji konec februarja, ko je osnutek delegiranega akta prvič pricurljal v javnost.

V drugem členu osnutka akta piše, da je mogoče vina z zaščiteno oznako porekla Hrvatska Istra, proizvedena pred uveljavitvijo akta, prodajati do izčrpanja zaloge, tudi če ne spoštujejo pogojev za označevanje, opredeljenih v delegiranem aktu. V tretjem členu pa, da naj bi se delegirani akt uporabljal za obdobje od 1. julija 2013.

Pristojne službe komisije so akt pripravile 24. februarja. Takrat je bil končan proces notranjega posvetovanja relevantnih generalnih direktoratov komisije, generalnega sekretariata in pravne službe, ki omogoča pripravo formalnega mnenja o vsebini predloga.

Javno posvetovanje do 14. aprila

Juncker je ob nedavnem obisku v Sloveniji dejal, da bo komisija preučila nova dejstva v zadevi teran. Slovenska stran je to razumela v smislu, da to pomeni začasno ustavitev postopka sprejemanja delegiranega akta za dodelitev izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran. (Foto: Aljoša Kravanja)

Naslednji korak je bil javna objava akta, ki se je zgodila minuli petek, čeprav je bila sprva predvidena konec februarja. Akt je zdaj do 14. aprila v javnem posvetovanju. Gre za to, da je umeščen na tako imenovani portal za izboljšanje zakonodaje oziroma na portal za zagotovitev transparentnosti, ko ga je mogoče komentirati.

Nato gre skozi pisni postopek sprejetja, ki običajno traja približno dva tedna. Pri tem pisnem postopku gre za to, da akt odobrijo še komisarji.

Nato pa začne teči dvomesečno obdobje, v katerem lahko Svet ali Evropski parlament z ustrezno večino akt zavrneta. Akt je sicer zelo težko zavrniti. V Svetu je za zavrnitev potrebna super kvalificirana večina 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva unije, v Evropskem parlamentu pa absolutna večina.

Kaj objava akta pomeni z vidika Junckerjeve napovedi, da bo komisija preučila nova dejstva v povezavi s teranom, na katera je opozorila Slovenija, za zdaj ni bilo mogoče izvedeti.

Juncker je ob obisku v Sloveniji v začetku marca dejal, da bo komisija preučila nova dejstva v zadevi teran. Slovenska stran je razumela, da to pomeni začasno ustavitev postopka sprejemanja delegiranega akta. Da je postopek dejansko prekinjen, so utemeljevali s tem, da komisija akta še ni objavila, čeprav je to načrtovala že konec februarja.

Bruselj: proces se nadaljuje, ker ni bilo razloga, da se ustavi

Danes so iz Bruslja sporočili, da je Evropska komisija po skrbni analizi dodatnih elementov v povezavi s teranom, ki jih je posredovala Slovenija, sklenila, da ti novi elementi ne spreminjajo bistveno njene ocene položaja, zato se proces sprejemanja delegiranega akta nadaljuje.

Premier Miro Cerar je pred desetimi dnevi v Bruslju poudaril, da verjame Junckerjevi besedi, da bo postopek zaustavil, da se bodo še enkrat temeljito pretehtala dejstva.

Ob obisku Junckerja v Sloveniji v začetku marca so slovenske oblasti komisiji posredovale dodatne elemente v povezavi z dosjejem teran, so uvodoma spomnili v Bruslju. Ti elementi se po navedbah komisije nanašajo na nekatere dokumente, na podlagi katerih je komisija pripravila predlog delegiranega akta za odobritev omejene izjeme Hrvaški za uporabo imena teran kot sorte grozdja pri označevanju vina Hrvatska Istra pod določenimi podrobnimi pogoji.

Odločitev komisije za delegirani akt temelji na relevantni zakonodaji in na širokem naboru elementov, vključno s tistimi, ki jih vključuje hrvaška vloga za izjemo, so še pojasnili v komisiji.

"Po skrbni analizi dodatnih elementov, ki jih je posredovala Slovenija, je komisija sklenila, da ti novi elementi ne spreminjajo bistveno njene ocene, zato bo proces delegiranega akta nadaljeval svojo pot," so nato zapisali v odgovoru na vprašanje, kaj pomeni nedavna objava osnutka delegiranega akta z vidika Junckerjeve napovedi preučitve novih dejstev.

Kmetijsko ministrstvo: Če bo treba, bomo šli na evropsko sodišče

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z objavo osnutka delegiranega akta pojasnjuje, da je na poziv komisarja EU za kmetijstvo Phila Hogana o dokazih za sume, da so hrvaški dokumenti ponarejeni, prejšnji teden Slovenija ponovno poslala kopije hrvaške vloge, na podlagi katerih je v delu, ki ni bil počrnjen, možno domnevati, da je Hrvaška predložila nacionalni pravilnik o sortni listi z datumom 17. november 2004, v prilogi istega dokumenta pa je seznam sort, ki upošteva spremembo iz leta 2010, ko je Hrvaška ločila sorti teran in refošk v dve različni sorti.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da je Slovenija ponovno priložila tudi skupno raziskavo slovenskih in hrvaških raziskovalcev iz leta 2014, v kateri je dokazano, da imata sorti refošk in teran enak genotip, torej da gre za isto sorto ter da je bila zato ločitev obeh sort strokovno neutemeljena.

"Slovenija je prav tako ponovno zahtevala od Evropske komisije dostop do hrvaške vloge v celoti ter da se do hrvaških navedb v vlogi opredeli kot stranka v postopku. Opozorila je na priporočila Evropske varuhinje za človekove pravice Evropski komisiji, v katerem le-ta ugotavlja, da bi morala Komisija pridelovalcem zagotoviti poln dostop do podatkov v hrvaški vlogi, razen osebnih podatkov, in da je s tem, ko zahtevi pridelovalcev ni ugodila, Komisija ravnala nepravilno ter na podlagi domneve, da so bili Komisiji s strani hrvaške predloženi domnevno prirejeni dokumenti. Na podlagi te zahteve je predsednik Evropske komisije Juncker ob svojem nedavnem obisku v Sloveniji zagotovil, da bo Komisija proučila nova dejstva," navajajo na ministrstvu.

Komisar Hogan je Sloveniji pismeno sporočil, da je seznanjen z zaskrbljenostjo Slovenije, ki izhaja iz zahteve Slovenije po dostopu do dokumentov in sklicevanjem na priporočilo Evropske varuhinje človekovih pravic v zvezi s tem. Sporoča, da se prošnja preučuje in da se bo Komisija nanjo odzvala v roku, da pa ne najde novih elementov, da bi spremenil svojo prvotno oceno, zato je službam Komisije naročil, da objavijo predlog delegiranega akta na portalu za boljšo zakonodajo.

"V Sloveniji ugotavljamo, da se komisar ne želi opredeliti do suma ponarejenih dokumentov in da do tega trenutka ni zagotovil popolnega dostopa do podatkov v hrvaški vlogi. Zato se je Slovenija na komisarjevo pismo že ustrezno odzvala," navajajo v odzivu na ministrstvu in dodajajo: "Slovenija ponovno poudarja, da bo za ekskluzivno zaščito slovenskih proizvajalcev terana zaradi vsebinskih razlogov in očitne napake v postopanju Komisije uporabila vsa legitimna sredstva, kar vključuje, če bo potrebno, tudi tožbo pred Evropskim sodiščem."