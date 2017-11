Postopek za dopolnitev ustave glede financiranja zasebnega šolstva se začenja

DZ je s 60 glasovi za in 22 proti sprejel sklep, s katerim je začel postopek za dopolnitev ustave glede financiranja osnovnega šolstva. Takoj nato je prešel na obravnavo osnutka ustavnega zakona, s katerim bi dopolnil ustavo, in stališča ustavne komisije, kjer pa razprave ni bilo. Ustavno komisijo zdaj čaka priprava predloga ustavnega zakona.

Stališče ustavne komisije je DZ potrdil, in sicer prav tako s 60 glasovi za in 22 proti.

V skladu z dopoldanskimi napovedmi so za začetek postopka za spremembo ustave glasovali poslanci SMC, SD, DeSUS in Levice ter dve poslanki Stranke Alenke Bratušek. Proti so bili poslanci SDS in NSi, pri čemer so trije njihovi poslanci manjkali. Manjkal je tudi nepovezani poslanec Andrej Čuš. Poslanca poslanske skupine NP Bojan Dobovšek in Franc Laj sta se glasovanja vzdržala, prav tako poslanca obeh manjšin.

Po poslovniku DZ mora zdaj ustavna komisija DZ pripraviti predlog ustavnega zakona, v katerega mora vključiti stališča, ki jih je danes potrdil DZ. Za predlog ustavnega zakona morata na ustavni komisiji glasovati dve tretjini vseh članov, za potrditev ustavnega zakona v DZ pa dve tretjini vseh poslancev.

Ustavno komisijo zdaj čaka priprava predloga ustavnega zakona. (Foto: iStock)

Po osnutku ustavnega zakona bi DZ zdajšnji 57. člen ustave, ki med drugim govori, da je izobraževanje v Sloveniji svobodno, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev, spremenili tako, da bi tem določilom dodali še dikcijo, da se javne šole financira iz javnih sredstev, osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah pa da se lahko sofinancira iz javnih sredstev pod pogoji in na način, kot to določa zakon. To bi pomenilo, da višino sofinanciranja zasebnih osnovnih šol s strani države z zakonom posebej določi DZ.

Takšna dikcija se lahko pri pripravi predloga ustavnega zakona na ustavni komisiji DZ sicer še spremeni, vendar ne bistveno, saj je komisija zavezana stališču, ki ga je danes potrdil DZ. V njem piše, da naj se 57. člen ustave spremeni v smeri, da se financiranje javnih šol zagotavlja iz javnih sredstev in da se lahko pod pogoji in na način, kot to določa zakon, obvezno osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah sofinancira iz javnih sredstev. Torej gre za praktično isto dikcijo, kot jo že vključuje osnutek ustavnega zakona.

Danes sprejeto stališče tudi dodatno določa, naj se v izvedbeni del ustavnega zakona zapiše, da je treba zakone, ki urejajo področje financiranja vzgoje in izobraževanja, s spremenjenim členom ustave uskladiti v roku treh mesecev.