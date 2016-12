Postresnica: kaj je res in kaj izmišljotina?

Kaj je res in kaj ni? Postresnica je postala Oxfordova beseda leta. Gre za besedo, ki opisuje stanje, ko preverjena dejstva niso več ključna za oblikovanje javnega mnenja. Živimo torej v času, kjer so izmišljotine in laži lahko vplivnejše od resnice. Posledice so lahko dramatične. In kako lahko sploh vemo, komu verjeti, o tem s profesorjem Markom Milosavljevićem.