Potapljači imeli veliko dela s čiščenjem Drave

Motor, otroški voziček, prometni znaki, klopi, koši za smeti. Pa ne na pločniku, pač pa v vodi. Vse to in še več so v Mariboru potapljači izvlekli iz reke Drave. Že 25. so v mariborskem potapljaškem društvu organizirali čistilno akcijo, ki so se ji priključili tudi potapljači na Ptuju in hrvaškem Varaždinu.