Potres predramil prebivalce Loma pod Storžičem

Intenziteta potresa ni presegla četrte stopnje, pravijo. (Foto: Thinkstock)

Ob 2:42 so po podatkih Urada za seizmologijo in geologijo Agencije RS za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,1 v bližini Podljubelja, 45 kilometrov severno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Loma pod Storžičem. Ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

S četrto stopnjo intenzitete se sicer označuje potres, ki ga v zaprtih prostorih čutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki. Tresenje je že tolikšno, da lahko prebudi prebivalce. Okna in vrata zaropotajo, posode zažvenketajo, še pravi opis.