Poveljnika tržaškega tankerja, ki je nasedel pri Debelem rtiču, ovadili in mu naložili več deset tisoč evrov globe

Uprava za pomorstvo je na tožilstvo ovadila poveljnika tržaškega tankerja Capodistria, ki je pred dvema tednoma nasedel pri Debelem rtiču, in njegovo podjetje Giuliana Bunkeraggi. Plačati je moral tudi več deset tisoč evrov globe. A preiskava nesreče še ni zaključena, poročajo Primorske novice.

Uprava za pomorstvo poveljniku tankerja in podjetju Giuliana Bunkeraggi med drugim očita povzročitev splošne nevarnosti, povzročitev nesreče, hudo malomarnost, obremenjevanje in uničevanje okolja ter prevažanje vnetljivih snovi v nasprotju s predpisi. "Mi smo poslali ovadbo, zdaj je v rokah tožilstva, da odloči o tem," je po poročanju Primorskih novic dejal direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.

Poleg tega je uprava za pomorstvo odgovorne za pomorsko nesrečo iz tržaškega podjetja oglobila za 30.400 evrov, od tega so polovico že poravnali. Plačati so morali še približno 15.000 evrov za baraže, s katerimi so zaščitili tanker pred morebitnim razlitjem goriva, in za najem vlačilca, ki je pomagal pri reševanju tankerja. Skupno naj bi ladjarja oziroma njegovo zavarovalnico tehnična napaka ali človeška nepazljivost stala približno 50.000 evrov, kar je precej manj, kot bi znašale globe v Italiji, Primorske novice povzemajo Klinca.

45-metrski tanker za oskrbovanje ladij z gorivom je bil po nesreči še nekaj časa zaustavljen v Kopru. Pred vrnitvijo v domači Trst je poveljnik moral odpraviti tudi druge nepravilnosti, ki so jih odkrili pri inšpekcijskem pregledu: usposobiti protipožarno črpalko in navigacijo ter posodobiti pomorske karte.

Inšpektorji so po nesreči na nasedlem tankerju odkrili številne nepravilnosti. (Foto: Uprava RS za pomorstvo)

Preiskovalec pomorskih nesreč Janez Požar pravi, da preiskava še ni končana. Od tržaških lastnikov tankerja je zahteval dokumentacijo, ki je še ni dobil. Tanker Capodistria v zalivu ne pluje in ne oskrbuje ladij z gorivom, saj je moral na popravilo poškodb trupa, ki jih je dobil, ko se je 26. marca s hitrostjo osem vozlov zaril v delno kamnito, delno muljasto dno pri Debelem rtiču.

V ponedeljek so si mesto, na katerem je nasedel tanker, ogledali tudi pristojni okoljski inšpektor in predstavniki Morske biološke postaje, da bi preverili nastalo škodo v morskem okolju, še poročajo Primorske novice.