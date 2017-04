Povratnik iz Sirije: Videl sem tudi dva Slovenca

Zaradi terorja Islamske države je v Evropi že mesece poostrena varnost, iz Sirije in Afganistana pa pred tem istim terorjem bežijo tisoči in tisoči. Ta teden so v Italiji zaradi novačenja obsodili Slovenca Roka Žavbija. Islamski ekstremizem in terorizem sta del tudi našega in balkanskega prostora.