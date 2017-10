Pozabljene obljube?

"136 milijonov evrov jemljete upokojencem in investicijam, denar pa dajete za vzdrževanje korupcijskih povezav v zdravstvu." Tako bi lahko strnili očitek poslanca Bojana Dobovška, sicer enega od ustanoviteljev Cerarjeve SMC, ob sprejetju rebalansa proračuna, s katerim je vlada prižgala zeleno luč za pokrivanje rekordno zadolženih bolnišnic. So v SMC pozabili na predvolilne obljube o boju proti korupciji in razkrivanju elit, ki obvladujejo državo in zdravstvo?