'Poziv sindikata pomeni neprimerno vmešavanje v notranje zadeve Univerze na Primorskem'

Dragan Marušič (Foto: POP TV)

Visokošolski sindikat je v preteklih dneh javno pozval rektorja Univerze na Primorskem (UP) Dragana Marušiča, naj razmisli o ustreznem odzivu na sicer še ne pravnomočno odločitev sodišča, da je izvajal mobing zoper nekdanjo direktorico študentskih domov Astrid Prašnikar. V javnem pismu tako omenjajo razmislek o takojšnjem odstopu s položaja rektorja in z vseh vodstvenih funkcij.

Danes so se na javno pismo odzvali tudi na Univerzi na Primorskem. Zapisali so, da so ''predstavniki Visokošolskega sindikata svoj javni poziv rektorju oprli na nepravnomočno sodbo, ki ni uperjena zoper rektorja osebno, saj iz nje izhaja, da so tožničine duševne bolečine in kronični stres v vzročni zvezi z ravnanjem Univerze na Primorskem kot delodajalcem''.

Dodali so, da je v tej zadevi dokazno breme na delodajalcu in Univerzi na Primorskem Delovnemu sodišču še ni uspelo dokazati, da ni ravnala protipravno.

''Rektor UP je bil drugič izvoljen s strani volilnih upravičencev s prepričljivo večino in poziv sindikata pomeni neprimerno vmešavanje v volitve in notranje zadeve Univerze na Primorskem,'' so sporočili.

Odzvali so se tudi na del pisma Visokošolskega sindikata, ki senat in upravni odbor univerze poziva, naj primer nemudoma obravnavata.

Na univerzi so pojasnili, da je zadevo že obravnavala ustrezna komisija, ki je ugotovila, da ''do spolnega in drugega nadlegovanja Astrid Prašnikar in trpinčenja na delovnem mestu ali v zvezi z delom ni prišlo''. Senat pa je na drugi strani sprejel sklep, da se zavzema za reševanje notranjih vprašanj, se pa distancira od izpostavljanja notranjih zadev v medijih.

Odzvali so se tudi predstojniki članic Univerze na Primorskem – dekani fakultet in direktor inštituta. Sporočili so, da so se seznanili z nepravnomočno sodbo o domnevnem malomarnem ravnanju pravne osebe. A da ''po preučitvi vsebine sodbe ne spreminjamo stališč, ki smo jih podali že ob izbruhu teh obtožb in še naprej zagotavljamo podporo rektorju Univerze na Primorskem v skupnem prizadevanju po napredku pri zastavljenih razvojnih projektih''.