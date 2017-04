Poznate pasti trgovine z ljudmi?

Na dnu članka lahko najdete zloženko o trgovini z ljudmi. (Foto: Slovenska karitas)

Se zavedate nevarnosti trgovine z ljudmi? Ste pozorni, kaj na spletu počnejo vaši otroci in s kom so se morda nehote zapletli v pogovor?

Velika hobotnica trgovine z ljudmi v svojih lovkah drži na milijone ljudi, med njimi je veliko število mladih in otrok, opozarjajo pri Karitasu, kjer so izdali knjižico s preventivnimi nasveti in pojasnili o pasteh trgovine z ljudmi.

Nekaj nasvetov, ki jih podaja Karitas:

- Osebnih podatkov ne posreduj na svetovni splet.

- Spletnim klepetalnicam in neznancem, ki preko njih navežejo stik s tabo, ne zaupaj slepo.

- V primeru, da se dogovarjaš za srečanje v živo z neznancem prek spleta, naj to poteka na javnem kraju, kjer se giba veliko ljudi, staršem in prijateljem povej, kam greš. S sabo pelji osebo, ki ji zaupaš.

- Vedno preveri verodostojnost podatkov, ki so navedeni v oglasih in ponudbah za delo, za katere se zanimaš in se imaš namen s svojo prošnjo in življenjepisom tudi prijaviti.

- Različnim oglasom za delo ali drugim ponudbam, ki jih zaslediš na socialnih omrežjih, ne zaupaj slepo.

- Kakršnih koli dokumentov nikoli ne podpisuj na slepo, vedno si vzemi čas in vse podrobno preberi, tudi drobni tisk.

- Dekleta, bodite pozorna na fante, ki zapeljujejo z mikavnimi ponudbami. Lahko gre za 'loverboya' iz kriminalne združbe, ki išče mlada dekleta, da jih preda naprej trgovcem z ljudmi.

- Na potovanjih pazi na svoje osebne dokumente in jih nikomur ne izročaj.

- Ko potuješ v tujino, povej svojim bližnjim, kam in s kom potuješ, na pamet si zapomni tel. številke svojih najbližjih oseb. Shrani si številko policije, slovenskih veleposlaništev in organizacij v tujini, ki pomagajo žrtvam kaznivih dejanj.

- Pred potovanjem v tujino fotokopiraj svoje osebne dokumente in jih ves čas potovanja hrani pri sebi na različnih mestih.

Pri Karitasu so s pomočjo sredstev ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, izdali 15.000 knjižic, namenjenih osveščanju mladih po osnovnih in srednjih šolah, strokovnih delavcev in širše laične javnosti o problematiki novodobnih oblik suženjstva. ''Osrednji lik v knjižici je hobotnica, ki opozarja na razvejanost trgovine z ljudmi, žrtve niso le tuji državljani, ki prihajajo z upanjem po boljšem življenju v bogatejše države, ampak lahko žrtev postane vsakdo, saj se trgovina z ljudmi oziroma izkoriščanje pojavlja v različnih panogah in oblikah. V večini gre za prikrit kriminal, kjer se žrtve bojijo izpostaviti, ne prepoznajo sebe kot žrtve ali okolica ne zazna znakov zlorabe,'' so pojasnili in dodali, da je ravno trgovina z ljudmi ena najhitreje rastočih kriminalnih dejavnosti na svetu.

Prav tako so izdali tudi informativno žepno zgibanko v devetih jezikih, v kateri podajajo najpomembnejše informacije, kam se lahko obrnemo po pomoč v primeru, da smo postali žrtev trgovine z ljudmi in kaj (na kratko) sploh to pomeni.

Na podlagi ocen Evropske komisije naj bi bilo na območju Evropske unije ujetih v pasti trgovanja z ljudmi več kot sto tisoč ljudi letno, med njimi je, žal, tudi veliko otrok. Poglabljanje revščine milijonov in bogatenje peščice je eden od ključnih dejavnikov, ki poganjajo na eni strani velike dobičke ter na drugi strani teptanje človekovega dostojanstva ponižanih in razžaljenih posameznikov ujetih v začaran krog sodobnega suženjstva. Posebno pozornost velja nameniti otrokom, ki so najbolj ranljivi. Med žrtvami so tudi državljani in državljanke Slovenije.