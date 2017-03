Pozor: po celi državi velika požarna ogroženost

Zaradi suhega vremena, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, je povsod po Sloveniji velika nevarnost požarov v naravnem okolju, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso).

Na Arsu so povedali, da še vsaj deset dni ne bo konkretnejšega dežja, ki bi omilil situacijo. V začetku prihodnjega tedna bi lahko zabeležili kakšno ploho ali navihto.

Za danes in jutri velja opozorilo pred nevarnostjo požarov v naravi. (Foto: Meteoalarm)

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, so dodali.