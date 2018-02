Pozor pri nakupu rabljenega avtomobila! Na kaj moramo biti pozorni, ko kupujemo rabljen avtomobil?

Kadar kupujemo rabljen avtomobil, o njem nimamo konkretnih informacij in se moramo zanesti na informacije, ki nam jih poda prodajalec. Previdnost pri tem ni odveč, še posebej, če avtomobil kupujemo od fizične osebe. V teh primerih gre namreč pri očitnih napakah za načelo videno-kupljeno in če se s prejšnjim lastnikom avtomobila ne boste mogli dogovoriti, boste lahko vse morebitne spore reševali le po sodni poti.

Če rabljen avtomobil kupite od pravne osebe, ste zaščiteni z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pravice iz naslova stvarne napake lahko pri prodajalcu v tem primeru uveljavljate do enega leta po nakupu, poleg tega pa mora prodajalec tudi za rabljen avtomobil ponuditi garancijo, ki ne sme biti krajša od enega meseca.

Pregled in preizkušnja avtomobila

Svetujemo, da ogled avtomobila opravite v lepem, sončnem vremenu in da vozila ne kupujte v pogojih slabše vidljivosti (dež, megla, noč) ali v temnem, nezadostno osvetljenem prostoru, saj lahko pri tem spregledate kakšno napako. Ogled opravite s strokovnjakom, ki mu zaupate ali se z avtomobilom zapeljete do najbližje servisne delavnice. Prav tako priporočamo, da pred nakupom opravite preizkusno vožnjo ter preverite delovanje motorja, zavor, sklopke, menjalnika, luči, radia, stikal in gumbov, klimatske naprave itn., pred dokončno odločitvijo o nakupu pa lahko avtomobil zapeljete še na preventivni tehnični pregled, kjer boste izvedeli, kako izrabljeni so posamezni deli avtomobila.

Število prevoženih kilometrov

Goljufije s številom prevoženih kilometrov so žal še vedno precej pogoste. Kredibilnejši so gotovo lastniki, ki lahko predložijo dokumentacijo s servisov avtomobila, kjer ob sprejemu vozila vpišejo tudi stanje števca. Nekatere znamke tudi že poznajo elektronsko knjižico vozila, kar pomeni, da lahko stanje kilometrov preverite pri pooblaščenem uvozniku. Stanje avtomobila lahko preverite tudi na spletu. Seznam spletnih strani najdete na spletnem mestu slovenske policije.

Pravno se zaščitite

