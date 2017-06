Toča v velikosti manjšega jajca pustošila po občini Kuzma, tudi za danes napovedane nevihte

Zdravniki zaradi povečanih toplotnih obremenitev priporočajo zadrževanje v ohlajenih prostorih. Za hlajenje priporočajo tudi tuširanje ali kopeli. Opozarjajo, da je treba piti več vode, in to še preden začutimo žejo. Priporočajo uporabo ohlapnih, lahkih in svetlih oblačil.

Danes in v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo vroče vreme s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Agencija RS za okolje je objavila novo vremensko opozorilo. Sredi dneva in popoldne bo namreč v večjem delu Slovenije velika toplotna obremenitev, saj se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Zvečer so možna neurja z nalivi, točo in sunki vetra. Bodo pa nevihte manj verjetne na Primorskem.

Kaj pravi napoved?

Danes čez dan bo ponekod pihal južni do zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo zelo podobno vreme, le še bolj vroče bo. Najnižje petkove jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

Toča je spet povzročila veliko škode. (Foto: Bralka Martina)

Veter ruval drevesa in odkrival strehe, prožili so se plazovi, padala je toča

Nevihte z močnimi nalivi in točo so Slovenijo zajele tudi včeraj popoldan. In sicer najprej Prekmurje in Štajersko, kjer je veter podiral drevesa in odkrival strehe, voda je zalila številne objekte, v Cirkulanah pa se je sprožil zemeljski plaz. Neurja so številne nevšečnosti povzročala tudi v okolici Krškega in Brežic. V več krajih so morali črpati vodo, neurje pa je razkrilo streho vrtca na Zdolah ter streho župnišča v Artičah. Nevihte so se razbesnele tudi na Gorenjskem, v Kranjski Gori pa je plaz zasul cesto.

Debela zrna toče v Občini Apače. (Foto: Bralka Irena)

V okolici Cerknice je zaradi udara strele v bližino ena oseba imela moten ritem srca, zato so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Ob 20.37 pa je v naselju Podlož v Loški dolini zaradi udara strel poginilo pet glav govedi, še poroča Uprava za zaščito in reševanje.

V občini Kuzma toča poškodovala pridelke in drevje

Toča v velikosti manjšega jajca je klestila v občini Kuzma. (Foto: POP TV)

Med bolj prizadetimi območji je občina Kuzma, kjer je močno neurje s točo v velikosti oreha poškodovalo del pridelka na poljih in sadno drevje, močan veter pa je ruval tudi drevesa. Toča je poškodovala predvsem območje vasi Matjaševci in Dolič. Kot je pojasnil župan Jožef Škalič, ki si je danes ogledal posledice neurja, je toča padala v pasovih, tako da ni poškodovana celotna občina. Nekaj škode je toča povzročila tudi v vaseh Trdkova in Gornji Slaveči.

"Poškodovanih je veliko posevkov, zlasti buče na poljih, soja in ostale povrtnine ter sadno drevje in vinska trta," je povedal Škalič. Ocenjujejo, da je toča poškodovala od 20 do 100 odstotkov pridelka, vendar bo komisija na teren odšla šele naslednji teden, saj vremenske napovedi kažejo "alarmantno sliko" tudi v prihodnjih dneh.

Po besedah župana je bila toča na območju občine Kuzma v velikosti oreha oz. manjšega jajca. "Na določenih območjih je padala suha toča, ki je povzročila največ škode, drugod pa je padala skupaj z dežjem. Tam sta bili toča in škoda manjši. Izruvanega pa je tudi veliko drevja, zato javni komunalni delavci na terenu čistijo prehodnost cest in poti," je še pojasnil Škalič.