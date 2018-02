VIDEO: 'Vozniki, previdno! Tovornjak obrača na avtocesti!' Zakaj je vedno več takšnih obvestil?

"Ponoči okrog 2:40 je bila na območju razcepa Koseze zabeležena vožnja tovornega vozila v nasprotno smer. Voznik je pripeljal skozi predor Šentvid iz smeri Kranj-Ljubljana, zapeljal na izvoz Podutik, nadaljeval vožnjo v razcep Koseze smer Koper, v razcepu obrnil v nasprotno smer v smeri severne obvoznice in v t. i. malo pentljo zapeljal v pravilno smer."

Zadnje tedne pogosto slišimo opozorila o tem, da je na avtocesto zašel voznik, ki vozi v napačno smer. Darsovi centri za nadzor in vodenje prometa so lani prejeli 70 prijav o vožnji v napačno smer, potrdili so jih 36 oziroma povprečno tri na mesec. "Vsak primer takoj prijavimo policiji, radijskim postajam in na lokacijo takoj napotimo može v modrem," so povedali na Darsu.

Kazen za tovrstno početje je visoka - 1200 evrov in 18 kazenskih točk, a kršitve kljub temu ne pojenjajo, ravno nasprotno - vedno več jih je.

Kamion obrača na avtocesti, kar je izjemno nevarno početje. (Foto: Dars)

Samo v januarju 16 prijav vožnje v napačno smer

V letu 2017 je bilo ugotovljenih 17 kršitev vožnje v napačno smer , od tega

so se zgodile štiri prometne nesreče, je povedala Vesna Drole z Generalne policijske uprave. "Lani je policija prejela 138 prijav vožnje v napačno smer na avtocestah in hitrih cestah, leto pred tem 114, v januarju letos pa 16."

"Stanje se lahko hitro spremeni, voznik torej lahko zapelje in vozi v napačno smer, nato pa obrne in pelje pravilno, zato ga potem težko ujamemo. Velikokrat takšni vozniki zapustijo avtocesto še pred prihodom policistov," dodajajo na Darsu in še: "Kjer ni kamer ali drugih dokazov, primera napačne vožnje ne moremo potrditi. Na le približno sedmini od skupno nekaj manj kot 620 kilometrih obstoječega avtocestnega omrežja križa pa sistem tako vožnjo zazna avtomatsko."

Mesta, na katerih lahko nastopi vožnja v napačno smer, je težko specifično dokazati, saj ni moč pridobiti podatkov, predvsem ne tistih, ki za posledico niso imeli prometne nesreče.

Globa za vožnjo v napačno smer na avtocesti ali hitri cesti znaša najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Tudi nemška raziskava Falschfahrten auf Autobahnen iz leta 2012 je podala podobne ugotovitve glede možnih vzrokov nastanka nepravilne smeri vožnje kot raziskovalno-razvojna naloga "Ukrepi za zmanjšanje možnosti in analiza voženj v nepravilno smer na slovenskem avtocestnem omrežju", ki jo je za Dars v letu 2015 opravila Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Najpogostejši vzroki za tovrstno početje so prisotnost psihoaktivnih substanc, problemi z orientacijo oziroma zmedenost, duševne ali fizične omejitve, nepoznavanje okolja, veliko nepravilnih voženj se zgodi zaradi gradbišč ali del na cesti. Veliko voznikov, ki vozijo v napačno smer, je starejših.

Voznik lahko iz omenjenih vzrokov izvede nameren ali nenameren nepravilen prometni manever in tako začne z vožnjo v nepravilni smeri. Možna kritična mesta lahko opredelimo kot mesta na odprtem odseku avtoceste, mesta na krakih priključkov, tista na nivojskih križiščih avtocestnega priključka z nadrejeno cesto in spremljajoči objekti, so povedali na Darsu.

V Avstriji narašča število žensk, ki vozijo v napačno smer

V Avstriji, kjer upravljajo sicer 3,5-krat večje avtocestno omrežje kot mi, imajo pa približno 2200 km avtocest, je število voženj v napačno smer v letu 2017 zraslo za 13 odstotkov. Tudi število nesreč zaradi tovrstnih voženj se je povečalo. V letu 2017 so jih imeli 409 voženj.

Avstrijci navajajo nekaj možnih razlogov porasta: promet osebnih vozil je v Avstriji na avtocestah narasel za tri odstotke, večkrat jo voznikom "zagodejo" navigacijske naprave. Zanimivo je, da je naraslo število ženskih voženj v napačno smer (razmerje m/ž je bilo 8:2, zdaj je 7:3), a to pomeni, da je še vedno tipični voznik v napačno smer moški in alkoholiziran. Avstrijci navajajo še, da je največ "kontra" voženj na področju Gradca.

Veliko voznikov, ki vozijo v napačno smer, je starejših. (Foto: Dars)

Napotki v primeru vožnje v napačno smer

Dars v primeru vožnje v napačno smer poziva, da ostanemo mirni. "Verjetno bo vozilo v napačni smeri vozilo skrajno po njegovi desni, torej na prehitevalnem pasu, zato takoj zmanjšajte hitrost vožnje in se umaknite na vozni ali celo na odstavni pas, vklopite vse utripalke, da opozorite še voznike za vami, varnostna razdalja med vozili v smeri naj bo ustrezna (zadostna). Če po radiu slišite, da vozi vozilo v napačni smeri na odseku, kjer ste tudi vi, zmanjšajte hitrost vožnje, vozite v varni razdalji do vozila pred vami, ne prehitevajte, vozite po voznem ali odstavnem pasu in se, če je le možno, umaknite na prvo počivališče," opozarjajo voznike.

Če uspete poklicati (še bolje pa je, če to naredi vaš sopotnik) ali policijo (113) ali Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) prek kratke telefonske številke 1970 (ali običajne telefonsko številko 01/518 85 18), lahko pa uporabite tudi obcestni telefon, sporočite opis dogajanja. Če si lahko zapomnite registrsko številko avtomobila in tip vozila ter lokacijo, ker ste ga opazili, bo v postopku iskanja voznika ta informacija zelo koristna. Pomembno pa je, da najprej zavarujete sebe, še dodajajo.

S pomočjo sistemov in nadzornikov prometa v naših nadzornih centrih ob zaznavi hkrati opozarjamo pravilno vozeče voznike s pomočjo prometnih vsebin na elektronskih portalih nad avtocesto oz. hitro cesto. Dars

Pred nekaj leti so na priključke na avtocestah in hitrih cestah postavili dodatne informacijske table ("roke"), priključke dodatno označili s prometnimi znaki za prepovedan promet v eno smer (II-4), ki se večkrat ponovijo ter na vozišču dodali puščice, z namenom, da bi zmanjšali tveganje za vožnjo v napačno smer.

"Vzpostavili smo tudi sistem zaznavanja vožnje v napačni smeri na avtocestnem priključku Vransko na štajerski avtocesti in na hitri cesti Srmin–Škofije. Na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je nameščen sistem za nadzor in vodenje prometa, s sistemi video in mikro detekcije avtomatsko zaznavamo nasproti vozeča vozila," pravijo.

Vsi daljši predori na avtocestah in hitrih cestah (Kastelec, Dekani, Šentvid, Ločica, Jasovnik, Trojane, Podmilj, Cenkova, Barnica, Podnanos, Tabor, Vodole, Malečnik, Močna, Golo rebro in Pletovarje) so opremljeni z video detekcijo, ki po celem predoru omogoča tudi zaznavo nasproti vozečega vozila, so povedali na Darsu.

V zadnjih dveh letih so v okviru projekta preprečevanja voženj v napačno smer 10 priključkov opremili z dodatno detekcijo vožnje v nasprotno smer, nadgradili 20 lokacij števcev prometa v detektorje voženj v nasprotno smer in na posameznih avtocestnih priključkih (dvopasovne rampe), na katerih sta bila smerna pasova ločena le s polno črto, so namestili ločilne robnike, so še dodali.