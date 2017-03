'Prav ob vsaki zgodbici sem jokala,' pravijo mamice ob novi edinstveni otroški knjigi

Če so se vam orosile oči ob skladbah Poljubljena, Pesek in dotik ali Angel, potem si vzemite čas in prelistajte novo otroško knjigo, ki jo je napisal avtor najlepših besedil skupine Tabu. Vsaka knjiga je edinstvena, saj lahko ob njenem naročilu vi določite ime in izgled otroka ter njegove mamice, poleg tega pa sami izberete še 10 zgodb in jih vključite v vašo unikatno otroško knjigo.