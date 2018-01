Pravoslavni kristjani bodo zažigali badnjake, katoliki pa praznujejo praznik svetih treh kraljev

Pravoslavni verniki danes zaznamujejo badnji dan, ob koncu katerega bodo pričakali božič, dan Jezusovega rojstva. Pozno popoldne se bodo zbrali v cerkvah, od koder bodo domov tradicionalno odnesli badnjake in jih zažgali, ob polnoči pa se bodo udeležili prazničnih maš, s katerimi bodo pričakali božič. Nanj se pripravljajo s šesttedenskim postom, ki se končuje danes, in je namenjen notranji pripravi na sam praznik.

Na današnji badnji dan, ki pomeni bdenje oziroma pričakovanje, se bo bogoslužje v pravoslavni cerkvi v Ljubljani začelo ob 18. uri. Po maši bodo vernikom razdelili badnjake oziroma slamo in hrastove veje.

Verniki bodo badnjake odnesli domov, kjer jih bodo zažgali ter v družinskem krogu in molitvi pričakali božič. Ob polnoči se bodo znova zbrali v cerkvi, kjer se bo začela praznična maša. Še ena maša bo nato v nedeljo ob 9. uri.

Pravoslavni verniki bodo pričakali božič. (Foto: Reuters)

Verniki Srbske pravoslavne cerkve božič sicer praznujejo pozneje kot večina kristjanov, saj v 16. stoletju niso sprejeli koledarja, ki ga je uvedel papež Gregor XIII. Še vedno namreč uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Božič tako po našem koledarju praznujejo 7. januarja.

Istočasno z njimi praznujejo tudi verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji.

Katoliki danes zaznamujejo praznik svetih treh kraljev

Katoliki pa danes zaznamujejo praznik Gospodovega razglašenja, imenovan tudi praznik svetih treh kraljev. V teh dneh domove obiskujejo koledniki, ki so jih že v petek ločeno sprejeli tudi predsednik države Borut Pahor, predsednik vlade Miro Cerar in predsednik državnega zbora (DZ) Milan Brglez.

Običaj svetih treh kraljev je povezan z zapisom v Svetem pismu, da je vladar Judeje Herod, ko je slišal za Jezusovo rojstvo, ki so ga kristjani obeležili z božičem, poslal učenjake, da bi preverili, ali se je res rodil nov judovski kralj, ki je bil obljubljen. Pri tem je učenjake vodila zvezda.

Katoličani in evangeličani zaznamujejo praznik Gospodovega razglašenja. (Foto: Miro Majcen)

Na ta dan je v navadi kropljenje z blagoslovljeno vodo in kajenje s kadilom po vseh prostorih hiše. Na vhodna vrata na predvečer praznika svetih treh kraljev napišejo začetnice imen treh kraljev (Gašper, Miha in Boltežar) z letnico novega leta, na primer: 20 + G + M + B + 17.

Pogosto so v svete tri kralje preoblečeni koledniki, ki v času med božičem in svetimi tremi kralji obiskujejo domove, prepevajo voščilne pesmi in nad hiše kličejo blagoslov.

V Svetem pismu število učenjakov, ki jih je poslal Herod, ni navedeno. Matejev evangelij navaja le, da so novorojenemu detetu prinesli troje daril: zlato, kadilo in miro. Od tod sklep, da so bili darovalci trije, iz legend pa izhajajo tudi njihova imena. Ker so bili modri običajno učeni možje odličnega rodu, ki so imeli velik vpliv pri vladarjih, jim v Cerkvi pravijo tudi kralji.

Grki tokrat skakali v vodo na soncu in pri 14 stopinjah

Grški in ciprski verniki in duhovniki so se tudi danes, tako kot vsako leto, v procesijah odpravili proti obali morja ali proti bližnjim rekam in jezerom. Najprej so duhovniki v vodo vrgli križe, kar simbolizira Jezusov krst s strani Janeza Krstnika, nato so sledili skoki v vodo. Tistega, ki prvi najde križ, naj bi namreč v novem letu čakala sreča. Obenem v zrak spustijo golobe, ki simbolizirajo Svetega duha.

Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve so - za razliko od ruske, srbske in drugih - sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu, in so tako božič že obeležile 25. decembra. V teh cerkvah 6. januarja - ki je za katolike praznik svetih treh kraljev - praznujejo praznik Jezusovega krsta. Po katoliškem koledarju se ta praznuje prvo nedeljo po svetih treh kraljih.