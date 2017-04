Praznični četrtek bo zelo deževen, prvomajski prazniki pa bodo lepši in toplejši

Že res, da nas je v nov teden pospremilo muhasto vreme, ki se bo vleklo vse do sobote, a zagotovo pomaga dejstvo, da bo tokratni delovni teden krajši, za prvomajske praznike pa nas čaka tudi izboljšanje vremena.

Praznični četrtek bo zelo deževen, a za prvomajske praznike nas bo razveselilo lepše vreme. (Foto: iStock)

Kot napovedujejo na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso), bo danes zmerno do pretežno oblačno. Popoldne je na zahodu možen občasen rahel dež. Pihati bo začel južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.

Jutri bo na vzhodu precej sončno, proti zahodu pa bo oblačnost naraščala. Predvsem v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Krepil se bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 15 do 21, v severozahodni Sloveniji malo nad 10 stopinj Celzija.

V sredo bo v vzhodnih krajih deloma sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Jugozahodnik se bo krepil.

Nad zahodno Evropo se bo poglobila izrazita višinska dolina. Nad zahodnim Sredozemljem bo sredi tedna nastal plitev ciklon, ki se bo počasi pomikal prek osrednjega in severnega Sredozemlja proti Balkanu. Nad nami bo prevladoval vlažen in topel jugozahodnik.

V četrtek bo hladna fronta prešla Slovenijo, za njo bo zapihal severovzhodnik in od zahoda se bo nad vzhodne Alpe, severni Balkan in severno Sredozemlje razširilo območje visokega zračnega tlaka. Padavine se bodo okrepile in od zahoda razširile proti vzhodu. Več jih bo na severozahodu države. Deževalo bo povsod, tudi meja sneženja se bo spuščala.

V petek bo v višinah nad nami precej hladen zrak, občasne bodo še krajevne padavine, deloma plohe in hladneje bo. V soboto pa bo že dotekal toplejši zrak, tako da naprej spet kaže na suho in postopno nekoliko toplejše vreme.

Preverite, kakšno bo vreme v vašem kraju ...