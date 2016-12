Cerar ob prazniku: Osamosvojitev je bila dosežek vsega prebivalstva

V uradu predsednika republikebodo na današnji državni praznik pripravili dan odprtih vrat, pred predsedniško palačo pa bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Predsednik republike Borut Pahor bo ob tej priložnosti vročil odlikovanje Orkestru Slovenske vojske.

Po 25 letih obstoja naše države prihaja čas, ko se začenjamo vedno bolj zavedati, da je država nekaj vsem skupnega in da moramo s to dobrino ravnati odgovorno in pošteno. Predvsem pa ne smemo nikoli pozabiti, da lahko vsi skupaj poskrbimo, da bo Slovenija še bolj uspešna in da bo v njej lepo ter dobro živeti. Miro Cerar, predsednik vlade

Cerar: Dogodek, ko smo kot narod pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini

Predsednik vlade Miro Cerar je ob prazniku spomnil, da so o lastni državi naši predniki sanjali mnoga stoletja. "Zgodovina jim je na pot postavila nemalo ovir in ni bila vedno kriva le neenotnost, da jim ni uspelo uresničiti teh sanj. Po stoletjih hrepenenj po lastni državi in osamosvojitvi je jasno, da je bil naš dosežek iz leta 1990 izjemen in veličasten," je dejal Cerar.

Zato poudarja, da moramo biti na ta trenutek izjemno ponosni. "Za tako drzen korak smo se odločili kljub opozorilom, da preprek ne bo malo – od priznanja države do finančnih in gospodarskih izzivov – ter ob zavedanju, da se podajamo na negotovo pot," je dejal.

95 odstotkov volivcev se je leta 1990 izreklo za osamosvojitev

Plebiscit o samostojni Sloveniji je 23. decembra 1990 potekal na podlagi zakona o plebiscitu, ki je bil v začetku decembra sprejet v skupščini. Na njem je glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, od teh se jih je za osamosvojitev izreklo 95 odstotkov (oz. 88,5 odstotka vseh). Izide plebiscita so uradno razglasili čez tri dni, zato vsako leto 26. december zaznamujemo kot dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik.

Osrednja državna proslava v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti je v petek potekala v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, slavnostni govornik je bil predsednik DS Mitja Bervar. V nagovoru je poudaril, da moramo svojo državo negovati, spoštovati, jo varovati in jo z aktivnim državljanstvom tudi sooblikovati. Čas je, je dejal, da nas spori iz preteklosti nehajo hromiti. Od vseh političnih akterjev pa pričakuje preseganje bojev za dnevnopolitični prestiž in zavzemanje za skupno dobro.

Poslanci in drugi gostje so se v petek še pred proslavo zbrali na slavnostni seji DZ. Ljubljanski nadškof metropolit Stane Zore pa je ob prazniku v ljubljanski stolnici daroval mašo za domovino.