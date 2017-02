Praznujemo mednarodni dan materinščine: po oceni Unesca polovici jezikov grozi izginotje

Danes je mednarodni dan maternega jezika. Unesco ga je razglasil leta 1999. Letos poteka na temo Z večjezično izobrazbo k trajnostno naravnanim prihodnostim. Zaznamovalo ga bo več prireditev. V Ljubljani Društvo slovenskih pisateljev prireja srečanje s predstavniki porabskih Slovencev, v Gorici bo srečanje z naslovom Moj jezik - moji jeziki.

Na Unescu so ob letošnjem mednarodnem dnevu materinščine zapisali, da bi "v dobro trajnostno naravnanega razvoja morali imeti učenci dostop do izobrazbe tako v maternem kot drugih jezikih".

Predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Ivo Svetina pa je v poslanici med drugim zapisal, da jezik združuje neko občestvo, da postane ljudstvo, narod, nacija: "Je edini resnični temelj, na katerem se utemeljuje identiteta, prepoznavanje, a hkrati tudi razločevanje od drugih, četudi sosedov."

Po oceni Unesca polovici jezikov grozi izginotje.

Na prireditvi v Cankarjevem domu, ki so jo naslovili Uspavanke slovenskih mater na Madžarskem, bodo sodelovali zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss, pesnik Dušan Mukič, raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani Katalin (Katarina) Munda Hirnök in urednica tednika Porabje Marijana Sukič.

Prireditev v Trgovskem domu v Gorici pripravljata Slovenski raziskovalni inštitut ter Narodna in študijska knjižnica, z jezikoslovcem Markom Stabejem se bo pogovarjala jezikoslovka Matejka Grgič.

Tema srečanja bodo predvsem sodobni izzivi, ki jih predstavljajo ohranjanje, razvijanje in promocija materinščine. Živimo namreč v kompleksnem svetu, v katerem je paradigma en človek - en jezik - ena identiteta neustrezna. Pluralnost opcij pa predstavlja za posameznike in skupnosti nove možnosti razvoja, a hkrati tudi nove kulturne, politične in strokovne dileme, s katerimi se moramo soočiti, so zapisali organizatorji.

Unesco je z mednarodnim dnevom želel opozoriti na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti

V ospredju bodo vprašanja, kot so: kaj je materinščina danes, je lahko pojem maternega jezika tudi sporen, celo diskriminatoren, koliko različnih pomenov lahko ima izjava, da je slovenščina moj materni jezik. Refleksija o teh in podobnih vprašanjih je prednostna predvsem na jezikovno bolj izpostavljenih območjih in znotraj skupnosti, ki se identificirajo in definirajo na podlagi jezika, so še zapisali.

Mednarodni dan materinščine svet obeležuje v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 zahtevali uradno rabo njihovega maternega jezika. Unesco je z dnevom želel opozoriti na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti po svetu. Po svetu danes govorijo okrog 6000 različnih jezikov. Po oceni Unesca polovici grozi izginotje.