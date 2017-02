Nizke spodbude za mlade kmete in birokracija: 'Nisva se vrnila, da bi obogatela, ampak živela bolj polno življenje'

Peter in Laura Apat sta živela v Ljubljani, a se odločila, da zamenjata bele srajce za gumijaste škornje in se vrneta domov. Zdaj živita in delata na turistični kmetiji v okolici Šoštanja, Laura pa priznava: "Ko sem prišla sem, nisem znala nič!". Dela na kmetiji nikoli ne zmanjka, a priznavata, da samo s kmetijo brez turistične ponudbe ne bi preživeli.