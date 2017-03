(Pre)veliki načrti za slovensko vojsko?

Ministrstvo za obrambo in generalštab imata velike načrte za slovensko vojsko, a pri željah in načrtih za ceno in plačilo se matematika ne izide. Od leta 2011 je država namreč sredstva za vojsko zmanjševala, sedaj skupaj manjka 1101,1 milijona evrov. Denar naj bi med drugim dobili z odprodajo premoženja, a tega ne bo dovolj.