Agencija za okolje je poskrbela za dobro novico: ''Od srede do petka pričakujmo precej sonca in višje dnevne temperature''. A še pred tem se bo treba prebiti skozi kisel ponedeljek, torek bo že nekoliko lepši.

Na Arsu napovedujejo, da se bodo danes še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, pojavi pa se lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v južni, osrednji in vzhodni Sloveniji bo deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, v zahodni Sloveniji se bo jasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved za naslednje dni. (Foto: POP TV)

Od srede do sobote bo prevladovalo sončno vreme, pravijo na Arsu. Pojasnjujejo, da bo v sredo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, veter bo oslabel.

Po njihovih napovedih bodo jutra od srede naprej mrzla, v četrtek bo lahko celo nekoliko pod ničlo oziroma okoli ničle. Čez dan pa se bodo temperature lahko povzpele celo nad 15 stopinj Celzija.

