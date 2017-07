Pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje proti Sloveniji je nastal šestkilometrski zastoj

Na mejnih prehodih pričakujte gnečo. (Foto: POP TV)

Druga julijska nedelja na slovenskih cestah mineva dokaj mirno. Krajši zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke in na cesti Lesce–Bled, do daljših zastojev pa prihaja tudi na nekaterih mejnih prehodih, zlasti za vstop v državo, poroča prometno-informacijski center za državne ceste na svoji spletni strani.

Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg en kilometer. Občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani.

Daljši, šestkilometrski zastoj je na Hrvaškem pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja proti Sloveniji. Na Dragonji vozila čakajo po 40 minut tako za vstop kot za izstop iz države, na Sečovljah pa 40 minut za vstop. Najdaljša čakalna doba je na Gruškovju, kjer vozniki na vstop v Slovenijo čakajo po uro in 15 minut, na izstop pa 20 minut. Čaka se tudi na Jelšanah, in sicer pol ure za vstop.

Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Zidani Most–Sevnica v Radečah, in sicer na mostu čez Savo. Obvoz je možen po cesti Radeče–Loka pri Zidanem Mostu–Sevnica.