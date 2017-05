Tudi konec tedna plohe in nevihte. Bolj suho in sončno šele v torek

Uvod v konec tedna in ledene možje, ki naj bi bili praviloma hladni, a se to zadnje čase bolj malokrat zgodi, se je v zahodnem in severnem delu države začel s kratkotrajnimi plohami in nevihtami, a bodo te čez dan zajele tudi druge dele države. Še najmanj padavin bo na vzhodu države. Danes bomo tako imeli spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Zvečer bodo padavine prehodno ponehale. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, v vzhodnih krajih do okoli 24 stopinj Celzija.

V vremenski napovedi Agencije RS za okolje je zapisano, da bo ponoči na zahodu spet začelo deževati, dež se bo širil v notranjost Slovenije in proti jutru oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija.

Tudi prihodnje dni nas čakajo plohe

Prve domače češnje so že na voljo za uživanje, glede na vreme zadnjih nekaj dni, pa so dobro oprane. (Foto: Thinkstock)

Jutri bo spremenljivo, občasno pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Več sončnih obdobij in manj padavin bo popoldne. Ponekod bo pihal jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu dopoldne prehodno obrnil v severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod možna kratkotrajna megla. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Tudi v ponedeljek bo še spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi padavinami.

Od torka do četrtka bo prevladovalo sončno vreme

Sredi prihodnjega tedna bo iznad severovzhodne Evrope nad Alpe segalo območje visokega zračnega tlaka, ki pa bo predvidoma v četrtek pričelo slabeti. Razvoj vremena v petek in soboto je zato še dokaj negotov.

Potrpite do torka, ko nas čaka nekaj dni bolj suhega in sončnega vremena. (Foto: Thinkstock)

Če bo v ponedeljek, ko goduje 'poscana' Zofka, še pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, pa bo od torka do četrtka prevladovalo sončno vreme, verjetnost za krajevne padavine bo razmeroma majhna. Povečala naj bi se znova ob koncu tedna. Temperature bodo letnemu času primerne, še navajajo na Arsu.