Pred nami nekoliko lepši dnevi, a čisto brez ploh ne bo šlo

Potem ko smo se prejšnje dni soočili z večjo količino dežja, kar je ponekod pustilo globoke brazde, saj se je zaradi razmočenosti sprožilo več plazov, prav tako so nekatere reke prestopile bregove, bo prihodnje dni vremo prijaznejše.

Danes lahko še pričakujete kakšno krajevno ploho, nedelja pa bo po napovedih Agencije za okolje povečini sončna. Bo pa zjutraj spet precej hladno. Najnižje jutranje temperature bodo namreč od -2 do 3, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Kaj pa prvomajski prazniki?

V ponedeljek zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa se bo oblačnost od zahoda povečala. V noči na torek bo prehodno deževalo, v torek čez dan pa bo spremenljivo vreme s kakšno ploho.

Od srede dalje bo spremenljivo vreme z občasnimi padavinami. Proti koncu tedna pa bodo padavine manj verjetne. Dnevne temperature bodo od 15 do okoli 20 stopinj, le v sredo in četrtek bo malo hladneje.

