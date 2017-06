Pred odhodom v tujino si uredite zdravstveno zavarovanje in se izognite visokim stroškom

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je lani izdal skoraj 518.000 evropskih kartic in 107.800 papirnatih certifikatov, ki začasno nadomeščajo kartico. Klemen Ganziti iz ZZZS je na novinarski konferenci poudaril, da bo med 15. junijem in 31. julijem letos pretekla veljavnost več kot 222.000 karticam. Zato svetuje, naj si kartico pravočasno naročijo, in sicer vsaj štiri delovne dni pred odhodom.

Lani so zavarovane osebe pri ZZZS vložile skupaj 4.797 zahtevkov za povračilo stroškov nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev. Več kot 84 odstotkov zahtevkov so tudi odobrili. ZZZS je tako na podlagi zahtevkov lani povrnil skoraj 287.000 evrov. Najpogostejši razlog za plačilo zdravstvenih storitev pri ZZZS je bilo koriščenje nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev izven javne zdravstvene mreže.

Evropska kartica je brezplačna in jo je po njegovih besedah mogoče naročiti na tri načine, in sicer na spletni strani ZZZS, s pošiljanjem SMS sporočila na 031771009 ter osebno na izpostavah ZZZS. Za večino zavarovanih oseb je evropska kartica veljavna eno leto, za upokojence in otroke pa pet let.

Tudi lani so se nekatere zavarovane osebe srečale s težavami pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. Da bi bilo tovrstnih težav čim manj, je ZZZS od hrvaškega zavoda pridobil zagotovilo, da je v vseh ordinacijah, ki so dolžne nuditi nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice, na vidnem mestu nameščena nalepka, da sprejemajo to kartico, je pojasnil Ganziti.

Pred poletno turistično sezono je za čas bivanja v tujini priporočljivo urediti zdravstveno zavarovanje. (Foto: iStock)

Zavarovane osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v drugih državah pravico do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. V državah članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora ter v Švici je z evropsko kartico zagotovljena pravica do nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev. V državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju, med katerimi so države nekdanje Jugoslavije in Avstralija, imajo osebe pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči. V ostalih državah evropska kartica ne velja, vendar jim bo stroške nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji povrnil ZZZS ob vrnitvi domov na osnovi medicinske dokumentacije.

Ob tem Ganziti opozarja, da imajo nekatere države uveden sistem participacije, ko morajo pacienti sami prispevati določeno vrednost zdravstvene storitve. Te participacije pa ZZZS ne povrne.

Prednosti evropske kartice v primerjavi s komercialnimi zavarovanji za tujino je po besedah Damjana Kosa z ZZZS, da ni omejitev pri zavarovalni vsoti ter da niso izključeni zavarovalni riziki, npr. pri kroničnih bolnikih. Sicer pa evropska kartica ne krije stroškov prevoza iz tujine v domovino, stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične in druge zasebne ambulante ter v večini držav tudi stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču ipd.