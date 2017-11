'Pred prazniki se zares zazrimo eden v drugega in si priznajmo, da smo si največji dar'

Pater Karel Gržan (Foto: POP TV)

Njegova sporočila, da se moramo odvrniti od pehanja za bogastvom in kopičenju materialnih stvari, da ekonomija, ki dopušča tisoče revnih, ni prava, ... da moramo biti sočutni in strpni, dovzetni za revne, pa iskreni do drugih in najprej do samih sebe ... so v času pred decembrsko in prednovoletno norijo glas razuma.



Brez dlake na jeziku pater Karel Gržan pove, da je bil tudi sam zaljubljen. Brez dlake na jeziku govori tudi o celibatu. Pa o stranpoteh Cerkve. In o tem, zakaj prebivalci Slovenije ne bi smeli biti tako razdeljeni, kot smo.

"Ne gre za to, da bi razmišljali enoumno, to bi bilo neumno ... Gre za preprosto sposobnost, da znajo tisti, ki so se javili za javni blagor, ozavestiti cilje, za katere se velja skupaj potruditi. ... Uspešnost neke politike, ki govori o nekem uspešnem gospodarstvu, se nikoli ne meri v povprečju, ampak v njenih najšibkejših členih."

Za 24UR Fokus, ki bo na sporedu nocoj v oddaji 24UR, se je s patrom Gržanom pogovarjala novinarka Maja Sodja. Pater Gržan nam pokaže ogledalo naše družbe. In natoči čistega vina. Cerkvi. Državi. Družbi. Vsakemu od nas.