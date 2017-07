Predlog Slovenije potrdilo skoraj 200 svetovnih držav, 20. maj bo svetovni dan čebel

(Foto: Thinkstock)

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan se je s slovensko delegacijo danes na Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v Rimu, udeležil 40. zasedanja. Konferenca, ki se je začela v ponedeljek, je danes obravnavala tudi pobudo Slovenije, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Delegati iz skoraj 200 držav sveta so projektu dali polno podporo. "Čebelarstvo je pri nas več kot samo ena od gospodarskih dejavnosti - vse bolj je povezano z načinom razmišljanja o okolju in ostalih družbenih vprašanjih," je v govoru poudaril mag. Židan. Minister se je ob koncu zasedanja vsem zahvalil za podporo Sloveniji in projektu, ki združuje cel svet.

Danes je dan, ko smo lahko vsi v Sloveniji ponosni na svoje državljane, vse tiste ljudi, ki so od leta 2014 pogumno verjeli in se vztrajno trudili kljub mnogim dvomom in nasprotovanjem, da bo Slovenija prvič v zgodovini imela svoj dan pri Združenih narodih, ki ga bodo obeleževali po celem svetu. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

"Podnebne katastrofe zaradi podnebnih sprememb in vojne terjajo svoj davek. Rešitev iščemo v novih tehnologijah, raziskavah, prilagajanju ... Vse to drži, vendar je nezadostno, če se ne bo povečala solidarnost med ljudmi, državami in regijami. Naše dejanje, ki ima široko podporo, pa je večja skrb za čebele in druge opraševalce. Če se je v zadnjih 50 letih proizvodnja hrane podvojila, pa se je štirikrat povečala proizvodnja hrane, ki je odvisna od opraševanja. Zato je to tudi naš prispevek k svetovni borbi proti lakoti," je zaključil Židan.

Židan: Vesel sem, da je skrb za čebele pomembna vsem državam

"Naša pobuda je nastala iz prepričanja, da lahko s skupnimi močmi naredimo več in izredno vesel sem, da je skrb za čebele pomembna vsem državam." Po njegovih besedah se vsi strinjamo, da so čebele in drugi opraševalci izjemno pomembna bitja. "Izredno pomemben je učinek na trajnostno kmetijsko proizvodnjo in zagotavljanje prehranske varnosti. Neprecenljiv je tudi njihov prispevek k ohranjanju narave. Pomembne so z vidika dohodka kmetov in še posebej za male pridelovalce ter s številnih drugih vidikov. Hkrati pa so čebele vse bolj ogrožene, zato moramo združiti moči, da jih zaščitimo," je še dejal Židan.

Prepogosto prihaja do pogina čebel, zato si je treba prizadevati za boljšo skrb zanje. (Foto: Mia Media)

Slovenija je sedaj bolj prepoznana v svetu kot država, ki skrbi za živali, ima zdravo okolje, prijazne ljudi in svetovnonazorsko gleda napredno ter globalno predlaga rešitve za svetovne probleme. Opažam, da temu razmišljanju in spoznanju sledi vedno več ljudi, držav. Še posebej sem vesel, da bodo lahko naši otroci prepoznani kot otroci tiste države, ki se bori za odpravo lakote, prehransko varnost, zdravo okolje in živa bitja. Ni večje in temeljne vrednote, kot je spoštovanje živih bitij, skrbi za naslednje rodove človeštva in ohranjanje planeta. Želim, da bi vsi državljani Republike Slovenije prepoznali pomen razglasitve svetovnega dne čebel in se temu gibanju aktivno priključili. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ob tem je dodal, da je za Slovenijo to zelo pomembno vprašanje, saj smo Slovenci čebelarski narod. "Čebelarstvo je del naše bogate zgodovine in kulturne dediščine, kranjska čebela pa eden od nacionalnih simbolov, na katere smo zelo ponosni. Čebelarstvo je pri nas več kot samo ena od gospodarskih dejavnosti - vse bolj je povezano z načinom razmišljanja o okolju in ostalih družbenih vprašanjih." Skupno delovanje čebelarjev in države je po mnenju ministra v preteklih letih sprožilo široko družbeno gibanje v podporo varovanju čebel in narave, povezovanju pridelovalcev in potrošnikov na lokalni ravni ter uporabi znanja, izkušenj in tradicije čebelarstva pri soočanju s sodobnimi izzivi.

Čaka nas le še uradna potrditev na Generalni skupščini OZN v New Yorku

V razpravi so se oglasili predstavniki različnih držav in predstavniki regionalnih skupin, Slovenija pa je ob zaključku razprave dobila podporo vseh držav članic FAO (skupaj jih je 194). Predsedujoči Konferenci se je ob koncu zahvalil ministru in Sloveniji za dobro predstavitev in projekt, ki je dobil celotno podporo. 40. zasedanje Konference FAO je za Slovenijo še posebej pomembno. Potrditev pobude na ravni Konference FAO predstavlja zadnji (tretji) korak v okviru uradne obravnave na ravni FAO. Obravnava se bo nato nadaljevala v New Yorku, kjer pričakujemo dokončno potrditev na Generalni skupščini OZN predvidoma decembra letos.

"Ob koncu današnjega dneva, ki je poln veselih in pozitivnih občutkov, lahko pot od začetka projekta svetovni dan čebel slikovito in z drugimi besedami opišem, da smo danes prehodili strmo in naporno pot, ampak le prispeli na Kredarico, kjer smo doživeli čudovito dobrodošlico in razgled; pred nami pa se razprostira jasen in čudovit cilj, Triglav, ampak ta zahteva še zadnje napore in zahtevne korake; na vrhu pa bomo vsi zmagovalci, skupaj bomo slavili, da smo dosegli cilj. Nasvidenje Rim in hvala za toplo dobrodošlico in še bolj toplo slovo; pozdravljen New York!" v izjavi še zaključuje Židan.