Predsednik Pahor košarkarjem obljubil zlati red za zasluge, KZS bo prejela 67.000 evrov nagrade

Ob izjemnem uspehu slovenske košarkarske reprezentance v Carigradu bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) namenilo 17.080 evrov.

Na predlog ministrice Maje Makovec Brenčič pa bo KZS prejela še 50.000 evrov za dosežek, ki je ne le poskrbel za neverjetno promocijo Slovenije, temveč jo z zlatimi črkami tudi vpisal v športno zgodovino, so sporočili z ministrstva.



Ministrica je slovenski reprezentanci in vodstvu KZS v telefonskem pogovoru že čestitala za vrhunski športni dosežek in se jim zahvalila za izjemno borbenost, srčnost, pogum in tudi promocijo države.

Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel odločitev, da slovenski košarkarski reprezentanci, ki je v nedeljo postala evropski prvak, podelil državno odlikovanje zlati red za zasluge za izjemen športni dosežek, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču, krepitev nacionalnega ponosa ter navdih ljudem.

Pahor odločitev tokrat sprejel brez čakanja na predlog

Vročitev odlikovanja bo potekala v skladu z dogovorom s Košarkarsko zvezo Slovenije, je pa Pahor tokrat odločitev o odlikovanju sprejel sam, brez da bi čakal na predlog.

"Po prespani noči, po posvetu s svetovalci ni bilo dvoma, da je to izjemen trenutek, ne le športen, ampak tudi v smislu ponosa nad doseženim. Zato menim, da je prav, da naredim izjemo in sam sprejmem to odločitev, ne da bi čakal na predlagatelja, in vročim odlikovanje hitreje, kot je običajna praksa," je svojo odločitev pojasnil Pahor.

V praksi je namreč, da se odločitve o odlikovanjih tudi za vrhunske športne dosežke ne sprejme takoj, ampak se počaka na predlog, utemeljitev in se podeli odlikovanje čez čas, tudi zato, da se s tem izkaže trajna vrednost rezultata. "Ta protokol ima svojo logiko, a tokrat sem se izjemoma tako odločil in sem vesel, da sem se," je dejal predsednik, ki je finale evropskega prvenstva, na katerem je Slovenija dobila zlato medaljo, spremljal v Ljubljani med navijači.

"Sem srečen in ponosen, zlasti, ker nas je še enkrat več šport znova združil," je uspeh pokomentiral Pahor in dejal, da je pri ekipi "občudoval in zato slutil, da se obeta nekaj izjemnega" dve stvari: užitek v igri in zmagovalno mentaliteto.

"Šli so do konca, to je treba občudovati. Bil je imeniten večer," je dejal Pahor in poudaril, da se je videlo, da fantje "uživajo v igri, se veselijo napak, ki so predmet neke porednosti, ki je ilustracija želje, da ne le igrajo, ampak se igrajo ..."