Möderndorfer je podpredsednici očital, da poslance, ki so jim šele potrdili mandate, postavlja v drugorazredni položaj, predsedniku DZ Dejanu Židanu pa je dejal, da je vse skupaj zelo slabo: "Predsednik, si prvi med enakimi v DZ. Slab začetek, zelo slab! Jaz to razumem kot da mi nekdo hoče zapret usta." Kasneje je še dodal, da je vse skupaj "črn madež za demokracijo, ker se zapira usta poslancu". Nato pa je sejo zapustil.

Heferletova je v nadaljevanju pojasnila, da so bile službe poslanskih skupin obveščene o "neljubi napaki". "Ne gre za to, da vam ne želimo dati besede, ampak da se k razpravi lahko prijavi samo poslanec s potrjenim mandatom, sicer se lahko ustvari neka čudna praksa."

Igor Zorčič iz SMC je dejal, da "smo priča prvovrstnemu škandalu pri vodenju DZ. Na spletni strani DZ je določen vrstni red razpravljavcev. Ko se je začela seja in so bili potrjeni mandati vseh nadomestnih poslancev, pa smo šele po kuloarjih izvedeli, da so nadomestni poslanci izbrisani z vrstnega reda. Kar nam želite povedati je, da je prišlo pri sestavi vrstnega reda do napake, da ste to ugotovili šele danes in da boste napako odpravili tako, da boste poslancem vzeli besedo." Pozval je k takšni interpretaciji poslovnika, ki omogoča razpravo vsem poslancem, saj je navsezadnje prav razprava osnovno sredstvo poslancev.

Zmago Jelinčič iz SNS je nato zahteval daljši odmor, da bi "svojim poslancem razložil vse to." Heferletova, ki je imela pri vodenju seje nemalo težav, je dejala, da to ne bo šlo. Kar je ujezilo Jelinčiča, ki ji je očital, da je prebrala napačen člen: "Zdaj vam bom pa tudi jaz rekel, da ne znate voditi seje DZ!"

Samo Bevk iz SD pa je dejal, da "se je motiti človeško", Heferletova pa je po njegovem ravnala pravilno. Smiselna se mu je zdela tudi rešitev, da nadomestni poslanci dobijo besedo v dodatnem času.

Poslanec Franc Kramarje nato predlagal, da bi DZ glasoval o tem ali naj novopečeni poslanci razpravljajo ali ne, na kar je Haferletova dejala, da poslovnik o takšni možnosti ne govori.

Po dolgi in ne ravno plodni razpravi o tem kdo in kdaj bo govoril, ki je seveda razburila dvorano, so se nato poslanci le lotili razprave v zvezi s "problematiko škodljivih in uničujočih ukrepov zoper slovenske podjetnike, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi ter napadov oziroma ogrožanja slovenskega gospodarstva in s tem blaginje vseh državljanov".

Kot že vseskozi doslej, so v koaliciji večinoma vztrajali, da koalicijska pogodba ni zakon, drugačnega mnenja so v SDS. "Vsi tisti, ki govorite, kako je brezveze govoriti o tem dokumentu – to pogodbo ste podpisali, vaši predsedniki so si dali roke in naredili medijski šov. Potem pa so to pogodbo začeli brati podjetniki in ugotovili, kaj notri dejansko piše. In piše, da se bodo pogoji za podjetja bistveno sposlabšali," je dejal njihov poslanec Andrej Šircelj.