Predsednika bolj skrbijo gube kot stavka javnega sektorja

Številne sta včeraj zmotila ta fotografija, ki jo je predsednik republike Borut Pahor objavil na Instagramu, in njen pripadajoči komentar: ''Pri 55 letih sem zguban kot pes pasme mops. To je davek na kajenje v mladosti in spanje na soncu celo življenje. Mogoče pa nocoj ne bi šel v solarij?''

A včeraj je potekala stavka večjega dela javnega sektorja. Predsednik republike je bil v kampanji ostro kritiziran, da se ne odziva na aktualno dogajanje v državi, kar številni želijo in upravičeno pričakujejo od moža na tej funkciji. Marsikdo je tako komentiral, da je predsednik izbral napačen trenutek za objavo in da je z njo pokazal, da se ukvarja le sam s sabo in svojim videzom, namesto z aktualnimi dogodki.

S temi kritikami smo soočili predsednika. Iz njegovega urada so nam na naše vprašanje, če se mu zdi primerna taka objava na dan stavke, odgovorili, da ni res, da se ni odzval, saj je včeraj (na dan stranke op.a.) komentiral: "Predsednik republike Borut Pahor se ne izreka o umestnosti vsake stavke posebej. Je pa tudi v luči napovedanih stavk v začetku preteklega tedna v Postojni na odprtju SBC foruma v govoru dejal, 'da je dozorel čas za velik dogovor socialnih partnerjev, države, delodajalcev in sindikatov. Vsi omenjeni bi se morali nečemu odreči, da bi vsi skupaj dolgoročno pridobili. Formula je: višje plače, nižji davki in večja prožnost trga dela'.''

''Včeraj je predsednik, tako kot vsak dan, objavil fotografijo in svoje stališče o škodljivosti slabih navad. Razume in spoštuje tudi kritične odzive,'' so še dodali v njegovem uradu.

Promocija solarija?

V zapisu, s katerim se je pošalil na svoj račun, sicer niso vsi jasno prepoznali opozoril o škodljivosti solarija. Še več, nekateri celo menijo, da promovira uporabo solarija, kar pa njegovi tiskovni predstavniki zanikajo. Dermatologi vseskozi opozarjajo na škodljivost prekomernega sončenja, obiskovanje solarija pa odsvetujejo, še posebej mladim. Solarije (umetna UV sevanja) kategorizirajo kot rakotvorne. O škodljivostih solarijev smo problematizirali tudi v rubriki 24UR Inšpektor.

Predsednik se ob današnjem viharju še sprašuje, kot so navedli v uradu, zakaj je včerajšnja objava sprožila toliko komentarjev, ko pa na primer objava 17. januarja 2018 praktično ni sprožila niti približno enako močnih odzivov, so še nadaljevali na uradu. Predsednik je takrat napisal: "Veliko se pogovarjam z otroki. Vznemirjen sem. Na moje vprašanje, ali jih je česa strah, v zadnjem času prepogosto odgovorijo, da jih je strah vojne."

Glede na komentar pod fotografijo ''Mogoče pa nocoj ne bi šel v solarij?'' smo predsednika še vprašali, kolikokrat torej obiskuje solarij, a nam na to iz urada niso odgovorili. Iskreno upamo, da ne vsak večer.