Grabar-Kitarović: Odločba o arbitraži za Hrvaško ne obstaja

"Čakamo majhen, a odločen signal Hrvaške, da namerava spoštovati odločbo o arbitraži," je na srečanju treh predsednikov v Salzburgu dejal predsednik Borut Pahor. Dejal je, da več ni vprašanje, ali se bo odločba arbitražnega sodišča spoštovala, pač pa le, kako in kdaj se bo izvršila. Dodal je, da mednarodno pravo obe strani zavezuje k spoštovanju odločbe.

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pa je poudarila, da je "pomembno, da se odnosi Hrvaške in Slovenije ne skrhajo". Znova je izpostavila hrvaško stališče, da je bil proces arbitraže kompromitiran. "Če ni zaupanja med državama, se to križa z odnosi, ki smo jih vzpostavili s Slovenijo. Hrvaška odločbe ne sprejema in ne zavrača, saj smo izstopili iz arbitražnega procesa. On za nas praktično ne obstaja," je dejala Grabar-Kitarović. Dodala je še, da je sicer Hrvaška odprta za dialog.

Svoj komentar na spor med Slovenijo in Hrvaško je dal tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen. "Menim, da obe strani morata sesti in se pogovarjati, vendar se ne smeta obremenjevati z zgodovino arbitražnega procesa. Pomembno je obdržati umirjenost," je dejal Van der Bellen.

Že četrto srečanje treh predsednikov

Sogovorniki bodo posebno pozornost namenili tudi razmeram v regiji Jugovzhodne Evrope. V tem okviru bodo razpravljali o nadaljevanju evropske perspektive držav Zahodnega Balkana, obvladovanju vpliva zunanjih igralcev v regiji ter ohranjanju širitvene dinamike na evropski ravni.

Trilateralno srečanje se je začelo v ponedeljek z večerjo, ki jo je ob robu obiska predsednikov gostil deželni glavar Solnograške Wilfried Haslauer.

Predsednik Pahor bo po napovedih iz urada predsednika republike ob robu obiska v Salzburgu obiskal tudi muzej Hangar – 7, kjer se bo sestal s slovenskim častnim konzulom v Salzburgu Antonom Santnerjem in soustanoviteljem, solastnikom družbe Red Bull Dietrichom Mateschitzem ter si v njunem spremstvu ogledal muzejsko zbirko.

Prvo srečanje predsednikov Avstrije, Slovenije in Hrvaške je bilo leta 2014, ko so se na Dunaju sestali Pahor in tedanja predsednika Avstrije in Hrvaške, Heinz Fischer in Ivo Josipović. Leto dni kasneje je bil v Logarski dolini sestanek Pahorja in Fischerja ter sedanje hrvaške predsednice Grabar-Kitarović, ki je lani v Varaždinu gostila srečanje s Pahorjem in Fischerjem.