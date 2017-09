Predsedniške volitve so dražje od parlamentarnih, letos za izvedbo načrtovanih 5,1 mio evrov

Izvedba letošnjih volitev predsednika republike bo po ocenah Državne volilne komisije stala 5,1 milijona evrov, kar je nekoliko manj kot pred petimi leti. To pa niso edini stroški, povezani z volitvami, saj so uspešnejši kandidati upravičeni do delnega povračila stroškov volilne kampanje.

Državna volilna komisija sredstva v višini 5,1 milijona evrov načrtuje za izvedbo obeh morebitnih krogov predsedniških volitev. Letošnje volitve bodo stale nekoliko manj kot tiste pred petimi leti, ko je DVK za njihovo izvedbo odštela 5,3 milijona evrov.

Izvedba prejšnjih predsedniških volitev je stala 5,3 milijona evrov. (Foto: Miro Majcen)

Največji strošek pri izvedbi volitev predstavljajo nadomestila članom volilnih organov. Na prejšnjih volitvah so 2,2 milijona evrov porabili za stroške volilnih odborov, 1,6 milijona evrov pa za materialne stroške volilnih komisij. Člani volilnih organov so namreč upravičeni do nadomestila ter povračila stroškov.

Za poštne stroške in kurirske storitve je DVK na zadnjih predsedniških volitvah odštela 690.000 evrov, 226.000 evrov pa so stali tisk in distribucija.

Še povračilo stroškov kampanje

Ni pa izvedba volitev edini strošek državnega proračuna, ki nastane ob predsedniških volitvah. Organizatorji volilne kampanje na predsedniških volitvah so namreč upravičeni do delnega povračila stroškov kampanje, a le za tiste kandidate, ki so na volitvah dobili najmanj deset odstotkov glasov. Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

Sicer pa je izvedba predsedniških volitev dražja kot izvedba državnozborskih. Zadnje parlamentarne volitve leta 2014 so namreč državni proračun stale 3,5 milijona evrov.

Organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike se povrnejo stroški v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev.

Leta 2012 so bili tako stranki SD kot organizatorki kampanje zmagovalca predsedniških volitev Boruta Pahorja povrnjeni vsi stroški kampanje. Na osnovi števila glasov, ki jih je dobil v drugem krogu, bi bil Pahor namreč upravičen do povračila stroškov v višini dobrih 57.000 evrov, medtem ko jih je porabil nekaj manj, 53.000 evrov.

Medtem pa je nekdanji predsednik države Danilo Türk, ki ga je Pahor porazil v drugem krogu volitev, dobil povrnjenih nekaj manj kot 28.000 evrov. To je precej manj od 148.000 evrov, kot jih je za kampanjo porabil.

Na prejšnjih volitvah se je za predsedniško funkcijo v prvem krogu volitev potegoval tudi Milan Zver, za katerega je stranka SDS v kampanji porabila 133.000 evrov. Glede na število zbranih glasov je organizatorka kampanje dobila povrnjenih slabih 24.000 evrov.