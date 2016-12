'Predstava' le za izbrance

Vstajniški župan Fištravec, ki je položaj zasedel na valu ljudskih zahtev po več demokracije, medije in novinarje vse bolj razume kot madžarski samodržec Viktor Orban. "Kdor ni z nami, nima dostopa do informacij!" Mariborski župan je namreč novinarje, ki so polemično pisali o prodaji Aerodroma Maribor, izključil in odrezal od informacij. Na poskus obvladovanja in omejevanja vsebin v medijih so se ostro odzvali v društvu novinarjev.