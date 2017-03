Prehod na poletni čas nam bo spet ukradel uro spanca

Zimski čas bo letos v poletnega prešel v nedeljo, ko bomo ob drugi uri zjutraj urine kazalce prestavili za eno uro naprej, torej na tretjo uro zjutraj. To pomeni, da bo noč s sobote na nedeljo imela uro manj. Prehod na poletni čas se vsako leto zgodi zadnjo nedeljo v marcu. Slovenija poletni čas uporablja od leta 1983.

Prehod na poletni čas danes izvaja večina držav, vendar ne povsem usklajeno. V Evropi na poletni čas prehajajo vse države razen Islandije.

Ob drugi uri zjutraj ne pozabite kazalcev premakniti za eno uro naprej. (Foto: iStock)

Za koordinacijo enotnega svetovnega časa UTC skrbi Mednarodni urad za uteži in mere v Parizu. V Sloveniji pa te meritve izvaja Slovenski institut za kakovost in meroslovje, ki je v okviru urada za meroslovje s svojo Cezijevo uro tudi prispeva k določanju svetovnega časa UTC. Enotni svetovni čas se določa na osnovi meritev časa v posameznih meroslovnih inštitutih po svetu s skupno več kot 300 atomskimi urami, so zapisali na spletni strani urada za meroslovje.

Poletni čas so vpeljali z namenom izkoriščanja dnevne svetlobe, oziroma da ljudje ne bi spali, medtem ko sije Sonce. Uradni čas se pomakne naprej med pomladnimi in poletnimi meseci, tako da se delovne in šolske ure bolj prilegajo uram dnevne svetlobe.

Poletni čas bo trajal do nedelje, 29. oktobra, do tretje ure zjutraj.