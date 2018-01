Preiskave zaradi suma manipulacije z obračunom davka pri uvozu in izvozu blaga v Slovenijo

(Foto: Vestnik.si)

Slovenska policija na območju policijskih uprav Murska Sobota, Novo mesto, Koper in Ljubljana ter ob sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in koordinaciji Eurojusta in Europola izvaja obsežne operativne aktivnosti v povezavi s sumi gospodarskih kaznivih dejanj, so nam potrdili na PU Murska Sobota.

Med preiskovanimi naj bi bil prleški podjetnik Marko Slavič, sicer rejec kasaških konjev (Foto: Vestnik.si)

Murskosoboški kriminalisti tako po poročanju vestnik.si že od jutra preiskujejo sedeža kmetijsko-trgovske družbe MS Ključarovci in Agrinspe, podjetja za posredništvo, v Ključarovcih. Z obema naj bi bil lastniško povezan Marko Slavič.

Po neuradnih navedbah preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve. Slavič naj bi bil s svojima podjetjema vpleten v manipulacije z obračunom davka pri uvozu in izvozu blaga v Slovenijo, nekaj poslov pa naj bi bilo zgolj navideznih.

Osumljenci iz več evropskih držav naj bi po neuradni oceni utajili za kar 50 milijonov evrov davkov.

Kot še navaja vestnik.si, se je prleški podjetnik Marko Slavič, sicer vrhunski rejec kasaških konjev, že v preteklosti znašel pod drobnogledom policije. Med stečajem murskosoboškega gostinskega podjetja Zvezde – Diane je bil obtožen poslovne goljufije. Upniki so takrat izgubili skoraj 5 milijonov evrov, Slavič pa je kazen odslužil z družbeno koristnim delom.