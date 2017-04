Premalo ljudi za pregledovanje grozdja

V Luki Koper ekipa inšpektorjev na leto pregleda 6600 pošiljk različnega sadja in zelenjave z vsega sveta, zato da bi mi jedli varno hrano. A od 15. maja do sredine julija pričakujejo tudi do dva tisoč pošiljk grozdja, ki prihaja iz Egipta v Slovenijo. In če inšpektorji ne bodo dobili okrepitev, grozdja enostavno ne bodo mogli pregledati, pa čeprav ga morajo.