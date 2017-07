Premier Cerar v Razkrižju, Hotizi in Mirišču s prebivalci o novi ureditvi

Premier Miro Cerar se bo po arbitražni razsodbi, zaradi katere se je več slovenskih hiš znašlo na hrvaški strani, danes v Razkrižju, Hotizi in Mirišču srečal s predstavniki lokalnih oblasti in prebivalci. Vlada je v petek po srečanju z župani obmejnih občin in načelniki upravnih enot zagotovila, da bo prebivalcem ob meji namenila posebno skrb.

Vlada bo namenila posebno skrb implementaciji arbitražne razsodbe, zlasti pa prebivalstvu v obmejnem pasu, ki jih arbitražna razsodba neposredno zadeva, je na petkovi novinarski konferenci zatrdil premier. Pričakovanje po tvornem sodelovanju vlade so na srečanju z njim izrazili tudi tamkajšnji župani in načelniki upravnih enot.

Cerar jim je zagotovil, da bodo storili vse, da bi ostali v nadaljnjem stiku s temi območji oz. njihovimi predstavniki, da bi tudi ljudem lahko dali vse potrebne informacije. Zadovoljen je tudi bil, da so tudi načelniki že pokazali pripravljenost, da bi v prihodnjih dneh vzpostavili neposredno komunikacijo z lokalnim prebivalstvom.

Miro Cerar bo obiskal prebivalce obmejnega pasu. (Foto: POP TV)

V kabinetu predsednika vlade predvidevajo, da bo v Razkrižje prispel ob 16. uri, v Hotizo ob 17.15 in v Mirišče ob 18.15.

V Razkrižju se je po trditvah župana Stanka Ivanušiča na hrvaški strani znašlo 35 ljudi v devetih hišah oz. domačijah. Z arbitražno sodbo se ne morejo sprijazniti, saj je katastrska meja ostala nedotaknjena in še naprej seka dvorišča in celo hiše ali pa je prebivalce zaprla z vseh strani.

V zaselku Mirišče pri Hotizi pa so bili ob razglasitvi sodbe bolj zadovoljni, saj imajo po tolikih letih negotovosti spet svojo državo. Kot so razumeli razlago arbitrov, bo meja tekla jugozahodno od zaselka, kar pomeni, da pripadajo Sloveniji.