Prenatrpani zapori: v sobah tudi po 14 zapornikov, na voljo imajo eno kopalnico in tuš

Dva upora zapornikov v manj kot tednu dni. V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij priznavajo težave s prenatrpanostjo prostorov. V sobah je tudi po 14 zapornikov, ki imajo na voljo samo eno kopalnico in tuš, razmere pa so slabe tudi za paznike, pravijo v sindikatu. Država je tako zaradi slabih bivanjskih pogojev na Povšetovi zapornikom in pripornikom morala izplačati že skoraj 200 tisoč evrov odškodnin.