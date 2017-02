Močan veter na Štajerskem in Koroškem odkriva strehe in lomi drevesa

Močan veter povzroča težave v vzhodni polovici Slovenije, predvsem na Koroškem in delu Štajerske. Gasilci imajo polne roke dela z odkritimi strehami in podrtimi drevesi. Na območju občine Zreče imajo težave tudi z izpadi električne energije. Ponoči in jutri zjutraj so krajevno možne nevite, ob nalivih tudi sneg, opozarjajo vremenoslovci.