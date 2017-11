'Pretakanje denarja je zelo zakoreninjeno in to delajo tako, da je težko karkoli dokazati'

Pri pripravi 24UR Fokus je novinarka Tina Kristan o tem, kako se porablja denar, govorila z mnogimi, ki dobro poznajo delovanje študentskih organizacij. Mnogi so bili do tega izjemno kritični, a si pred kamero niso upali in so pričali brez prisotnosti kamere. Nekateri ker se bojijo maščevanja, drugi ker si ne želijo zapletati življenja. Eden od sogovornikov, ki dobro pozna delovanje organizacij od znotraj, je bil pripravljen tudi nastopiti, a pod pogojem, da njegova identiteta ostane zakrita.

"Zavodi so podaljšana roka študentskih organizacij, preko katerih je veliko lažje dobiti ven določena sredstva. Težko je karkoli spremeniti, ker je sistem delovanja zelo zakoreninjen. Nekatere osebe so zadaj že več deset let. Nekateri imajo podjetja, ki se jih potem najema, in se tako pretaka denar ... Takšni posli so bili in so. Zelo težko je karkoli dokazati, ker dogodki res obstajajo in so izvedeni, je pa cena toliko višja in gre to v žepe. Če tega pretakanja denarja ne bi bilo, bi lahko študentske organizacije delovale z veliko manj denarja oziroma bi lahko šel ta denar resnično za študente - za štipendije, domove ... " To je le del pričanja človeka, ki od znotraj pozna modus operandi in netransparentnost, ki je skrita za študentskimi organizacijami.

